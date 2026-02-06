Δασκάλα γιόγκα: Βόμβες, απειλές κι αναρτήσεις: «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει»
Η γυναίκα, σύμφωνα με το περιβάλλον της είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, ενώ φέρεται να μην λάμβανε την αγωγή της και γι αυτό το λόγο είχε αυτές τις εξάρσεις
Σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας φέρεται να αντιμετωπίζει η 56χρονη δασκάλα γιόγκα, η οποία συνελήφθη για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων κι από χθες είναι προφυλακισμένη.
Η γυναίκα, σύμφωνα με το περιβάλλον της είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, ενώ φέρεται να μην λάμβανε την αγωγή της και γι αυτό το λόγο είχε αυτές τις εξάρσεις. Η πρώτη βόμβα που τοποθέτησε ήταν το 2016 στο αυτοκίνητο του πατέρα της, κι έκτοτε ανέπτυξε δεξιότητες στην κατασκευή ανάλογων βομβών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ιπποκράτειο: «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι
- Σε διαθεσιμότητα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου
- “Drink Once, Think Twice”: Η Pernod Ricard Hellas ανοίγει το διάλογο με τη νέα γενιά για την υπεύθυνη κατανάλωση