Τρομακτική πρόβλεψη: «Ο Πούτιν σχεδιάζει να αρχίσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε έναν χρόνο»

Ένας επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών προειδοποίησε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα σε λίγους μήνες.

Μια σοκαριστική νέα πρόβλεψη αποκάλυψε πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να εξαπολύσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε περίπου έναν χρόνο. Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ισχυρίστηκε ότι έχει εσωτερική γνώση ανατριχιαστικών ρωσικών πολεμικών σχεδίων, που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον κόσμο.

Ο αντιστράτηγος Κυρίλο Μπουντάνοφ υποστήριξε ότι ο Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει τρία κράτη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία) μέσα στο στο 2027 . Ο επικεφαλής των ουκρανικών πληροφοριών πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται επίσης, να σχεδιάζει να επιτεθεί στην Πολωνία, να πλήττοντας τη χώρα, χωρίς ωστόσο να εισβάλει σε αυτήν.

Αυτό έρχεται εν μέσω των όλο και πιο μακροχρόνιων και επώδυνων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας για να τερματιστεί η καταστροφική παράνομη εισβολή του Πούτιν.

«Η αυτοκρατορία» του Πούτιν

Ο Μπουντάνοφ, του οποίου οι δυνάμεις βρίσκονται πίσω από πολλές ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, προειδοποίησε: «Σύμφωνα με το βασικό σχέδιο, η Ρωσική Ομοσπονδία υποτίθεται ότι θα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει επιχειρήσεις το 2030. Τώρα τα σχέδια έχουν προσαρμοστεί και αναθεωρηθεί με στόχο τη μείωση των προθεσμιών στο 2027».

Η ρωσική στρατιωτική δράση για την εισβολή ή το χτύπημα των χωρών του ΝΑΤΟ θα πυροδοτούσε το άρθρο 5 της συμμαχίας, δηλώνοντας ότι μια επίθεση σε ένα μέλος είναι μια επίθεση εναντίον όλων, υποχρεώνοντας άλλους να βοηθήσουν, ενδεχομένως με ένοπλη δύναμη, για την αποκατάσταση της ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση θα θεωρηθεί ως το έναυσμα για πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Ο Μπουντάνοφ υποστήριξε ότι ο Πούτιν έβλεπε τη Ρωσία ως «αυτοκρατορία» που έπρεπε να επεκταθεί, με την «κοσμοθεωρία» της χώρας να πάσχει από «βαθιά ιστορικά και ψυχολογικά τραύματα», προφανώς συμπεριλαμβανομένης της πτώσης της ΕΣΣΔ. Ο επικεφαλής των πληροφοριών πρόσθεσε: «Για να αναπτυχθεί μια αυτοκρατορία πρέπει πάντα να κινείσαι κάπου, να επεκτείνεις την επιρροή και το έδαφός σου».

Τα τρία κράτη της Βαλτικής -Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, όλα πρώην σοβιετικές δημοκρατίες- θα έρχονταν «υπό κατοχή», σύμφωνα με τα φερόμενα σχέδια μάχης. «Η Πολωνία τώρα, σύμφωνα με τα σχέδια που γνωρίζουμε, θεωρείται καθαρά στόχος πληγμάτων, για μια στρατιωτική εκστρατεία χωρίς κατάληψη», πρόσθεσε ο Μπουντάνοφ.

