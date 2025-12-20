Οικογένεια στη Βρετανία μετέφερε σε πτήση νεκρή γιαγιά: Ισχυρίστηκαν ότι κοιμόταν

Μια οικογένεια στη Βρετανία κατηγορείται ότι μετέφερε μια νεκρή γιαγιά σε πτήση της EasyJet από την Ισπανία, αφού φέρεται να είπε στο πλήρωμα ότι ήταν κουρασμένη.

Μια ηλικιωμένη Βρετανίδα επιβάτιδα μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πτήση της EasyJet από τη Μάλαγα της Ισπανίας προς το Γκάτγουικ, ενώ ήταν ήδη νεκρή, σύμφωνα με σοκαρισμένους παραθεριστές.

Η 89χρονη βοηθήθηκε να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος από πέντε συγγενείς της, οι οποίοι, όπως λένε μάρτυρες, είπαν στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ότι δεν ένιωθε καλά και ότι είχε αποκοιμηθεί.

Η μακάβρια αποκάλυψη

Ωστόσο, λίγο πριν από την απογείωση, το πλήρωμα καμπίνας ειδοποιήθηκε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει. Το αεροπλάνο γύρισε πίσω πριν φύγει από τον διάδρομο απογείωσης, όταν το υποψιασμένο πλήρωμα καμπίνας συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα ήταν νεκρή και η πτήση καθυστέρησε κατά 12 ώρες.

Συνεπιβάτες περιέγραψαν πώς το σώμα της μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο στις θέσεις στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και τοποθετήθηκε στο κάθισμά της, με τη βοήθεια πέντε μελών της οικογένειας. Μάλιστα, κατάφεραν να την επιβιβάσουν λέγοντας στον υπάλληλο ελέγχου ότι η γιαγιά ήταν απλώς κουρασμένη και την είχε πάρει ο ύπνος. Ένας επιβάτης μάλιστα ισχυρίστηκε ότι άκουσε ένα μέλος της ομάδας που την συνόδευαν, να λέει στον υπάλληλο: «Είναι εντάξει, είμαστε γιατροί».

Τι ισχυρίστηκε η EasyJet

Η EasyJet από την πλευρά της επέμεινε πως οι ανήσυχοι επιβάτες είχαν άδικο, ότι η επιβάτιδα διέθετε πιστοποιητικό ικανότητας για πτήση και ότι ήταν ζωντανή όταν επιβιβάστηκε. Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε: «Η πτήση EZY8070 από τη Μάλαγα προς το Λονδίνο Γκάτγουικ επέστρεψε στη θέση στάθμευσης πριν από την αναχώρηση, λόγω επιβάτη που χρειαζόταν επείγουσα ιατρική βοήθεια. Η πτήση συναντήθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η επιβάτιδα δυστυχώς απεβίωσε.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της επιβάτιδας και προσφέρουμε υποστήριξη και βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητα της easyJet και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβάτες για την κατανόησή τους σχετικά με την καθυστέρηση».

