Σοκάρει το αρχείο του Jeffrey Epstein: Michael Jackson, Mick Jagger και Kevin Spacey ανάμεσα στους διάσημους που απεικονίζονται (vid)

Στην δημοσιότητα ήρθαν τα αρχεία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Jeffrey Epstein, μετά το μεγάλο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανηλίκων στο οποίο ενεπλάκη.

Τα πολυαναμενόμενα αρχεία Epstein δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (19/12), ρίχνοντας νέο φως στον εσωτερικό κόσμο του καταδικασμένου μεγιστάνα. Ο Jeffrey Epstein ήταν Αμερικανός χρηματιστής και δισεκατομμυριούχος, γνωστός κυρίως για το τεράστιο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανηλίκων στο οποίο ενεπλάκη.

Είχε στενές σχέσεις με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τη showbiz. Κατηγορήθηκε ότι, για πολλά χρόνια, στρατολογούσε και κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια, συχνά με τη βοήθεια συνεργατών. Πέθανε τον Αύγουστο του 2019 μέσα στη φυλακή Metropolitan Correctional Center στη Νέα Υόρκη.

Το αρχείο και οι διασημότητες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε τα έγγραφα στον ιστότοπό του, οργανώνοντας το υλικό σε τέσσερα σύνολα δεδομένων. Το υλικό περιλαμβάνει εικόνες από τις κατοικίες του Epstein, μεταξύ των οποίων φαίνονται τα δωμάτια διακοσμημένα με γυμνές φωτογραφίες και τα έντονα μπλε χαλιά. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν παρείχε κανένα πλαίσιο ή εξήγηση για τις εικόνες των προσώπων που περιλαμβάνονται στα αρχεία.

Άλλα έγγραφα περιγράφουν τις σχέσεις του Epstein με πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως ο Michael Jackson, ο Sir Mick Jagger, ο Kevin Spacey και άλλες διάσημες προσωπικότητες. Ο πρώην πρόεδρος Bill Clinton εμφανίζεται εκτενώς στα αρχεία, σε φωτογραφίες όπου χαμογελά σε πάρτι και κολυμπά με γυναίκες. Έκτοτε έχει εκδώσει μια σφοδρή ανακοίνωση, αρνούμενος ότι είχε οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Epstein.

Περισσότερες από 600.000 σελίδες δόθηκαν στη δημοσιότητα

Περισσότερες από 600.000 σελίδες που σχετίζονται με τον παιδόφιλο έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στο έτος, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση Τραμπ να αυτοχαρακτηριστεί ως «η πιο διαφανής στην ιστορία» μετά τη δημοσιοποίηση της Παρασκευής. Μια αρχική επισκόπηση δείχνει ότι τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα προέρχονται από τρεις ξεχωριστές έρευνες σχετικά με τα εγκλήματα του Jeffrey Epstein κατά νεαρών γυναικών.

Πολλά από τα αρχεία φαίνεται να προέρχονται από αστυνομική έρευνα του 2005 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, η οποία ακολουθήθηκε από ομοσπονδιακή έρευνα που κατέληξε στην αμφιλεγόμενη συμφωνία ενοχής του Epstein το 2008.

Άλλα έγγραφα σχετίζονται με μεταγενέστερη έρευνα που ξεκίνησαν οι εισαγγελείς του Μανχάταν το 2019 — υπόθεση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς ο Epstein πέθανε στη φυλακή ενώ περίμενε να δικαστεί. Ωστόσο, η αναφορά ή η απεικόνιση κάποιου στα αρχεία δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη παραβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον Epstein.

