Η πρώτη αντίδραση του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσίευση του αποκαλυπτικού αρχείου Επστάιν

Το επιτελείο του Μπιλ Κλίντον αντέδρασε μετά την αποκάλυψη εγγράφων Epstein που δείχνουν τον πρώην Πρόεδρο στην πισίνα

Ο επικεφαλής του επιτελείου του Μπιλ Κλίντον κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι προσπαθεί να μετατοπίσει την προσοχή στις εμφανίσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στα αρχεία δίπλα στον διαβόητο παιδόφιλο και πρώην χρηματοοικονομικό παράγοντα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν ως μέρος της «διαρροής εγγράφων» της τελευταίας δέσμης αρχείων Epstein δείχνουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον να βρίσκεται σε πισίνα μαζί με την καταδικασμένη για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, Γκιλέν Μαξγουέλ.

Η εικόνα δείχνει τον Κλίντον και τη Μαξγουέλ στην πισίνα μαζί με ένα ακόμη άτομο, η ταυτότητα του οποίου έχει αποκρυφθεί με μαύρο ορθογώνιο. Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον Κλίντον μαζί με τον Έπσταϊν. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι ο Κλίντον έκανε κάτι παράνομο.

Η σχέση του Κλίντον με τον Επστάιν

Μετά την προεδρία του, ο Κλίντον ανέπτυξε κοινωνικές σχέσεις με τον Έπσταϊν, ταξιδεύοντας με το ιδιωτικό του αεροσκάφος πολλές φορές. Ο Κλίντον έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι διέκοψε την επικοινωνία γύρω στο 2005, ενώ δεν επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του μεγιστάνα και «δεν γνωρίζει τίποτα για τα φρικτά εγκλήματα» που διέπραξε.

Η φαινομενική εστίαση στον Κλίντον έχει προκαλέσει εντύπωση, με τον Πίτερ Μπέικερ, επικεφαλής ανταποκριτή του Λευκού Οίκου για την New York Times, να δημοσιεύει στο X: «Ο Τραμπ, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει την προσοχή από τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν, διατάσσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI να ερευνήσουν τους Δημοκρατικούς που ήταν κοντά στον δισεκατομμυριούχο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων…»

