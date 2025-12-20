Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
Η επίμονη προσπάθεια μίας γυναίκας να τον δημοσιεύσει που άλλαξε τη θεωρία της γεωλογίας
Ο παγκόσμιος χάρτης στα μάτια των περισσοτέρων περιλαμβάνει ηπείρους, οροσειρές, ποτάμια, λίμνες και όλα όσα υπάρχουν πάνω στη γη, περιλαμβανομένων των ωκεανών.
Όμως ο πυθμένας, αυτή της τεράστιας επιφάνειας, παρέμενε αχαρτογράφητος, μέχρι που εμφανίστηκε η Μαρί Θαρπ, μία πρωτοπόρος χαρτογράφος και γεωλόγος, η οποία αποκάλυψε το αόρατο.
