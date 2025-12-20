Ο Στέφανος Παπαδόπουλος απάντησε για το like στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έγινε κατά λάθος» (vid)
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου (20/12) στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN και μίλησε για την πολύκροτη υπόθεση με την καταγγελία στον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.
Ο 22χρονος τραγουδιστής, που έχει καταθέσει μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε για πρώτη φορά για το πρόσφατο like σε φωτογραφία του τραγουδιστή στο Instagram, δίνοντας τη δική του εξήγηση.
«Δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω και λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στόχος του είναι να δώσει δύναμη και σε άλλους ανθρώπους που, ενδεχομένως, έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις. «Μόνο δύναμη και εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και να μη φοβηθούν τίποτα. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει», πρόσθεσε.
Απαντώντας στα σχόλια που αφορούσαν τη διαδικτυακή του δραστηριότητα και συγκεκριμένα τα likes σε αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, ο 21χρονος τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως επρόκειτο για τυχαίο γεγονός.
«Ήταν κάτι που δεν είχα αντιληφθεί. Δεν τον έχω στα social και όταν το είδα και εγώ στην τηλεόραση που έπαιξε, λέω εγώ; Απόρησα δηλαδή, θα ήταν ένα κατά λάθος, αλήθεια λέω, με το χέρι στην καρδιά το λέω, και γι’ αυτό το πήρα πίσω που μετά σχολιάστηκε, γιατί λέω έχουνε δίκιο. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κύριος Μαζωνάκης δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης» σημείωσε, εξηγώντας γιατί στη συνέχεια το πήρε πίσω.
Δείτε από το 04:00
