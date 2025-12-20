Αρχαίο DNA δίνει την εξήγηση γιατί κάποιοι ζουν πάνω από τα 100

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν αρχαίο DNA που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί κάποιοι άνθρωποι ζουν πάνω από 100 χρόνια

Πολλοί αναρωτιούνται πώς ο Dick Van Dyke έφτασε στο εντυπωσιακό ηλικιακό ορόσημο των 100 ετών. Λοιπόν, μια πρόσφατη ανακάλυψη σε αρχαίο DNA μπορεί να δώσει τις απαντήσεις. Ο βετεράνος ηθοποιός έφτασε στην ηλικία αυτή στις 13 Δεκεμβρίου και αποκάλυψε το μυστικό του για μακροζωία, κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του για το νέο του βιβλίο «100 Κανόνες για να Ζήσεις μέχρι τα 100».

Και ενώ η σωστή διατροφή και η τακτική άσκηση μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες να γίνετε αιωνόβιος, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχει πολύ περισσότερος παράγοντας από αυτό.

Η επιστημονική εξήγηση

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα «καλά γονίδια» από τους προγόνους μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε μια υγιή ζωή, αλλά οι ειδικοί ήθελαν να εμβαθύνουν περαιτέρω. Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό GeroScience, οι επιστήμονες εξέτασαν τα γονιδιώματα 333 αιωνόβιων και 690 υγιών ενηλίκων γύρω στην ηλικία των 50 ετών.

Οι ερευνητές στο παρελθόν είχαν διαπιστώσει ότι η Ιταλία έχει έναν από τους υψηλότερους πληθυσμούς ανθρώπων ηλικίας 100+ στον κόσμο, οπότε οι ειδικοί σε αυτή τη νέα μελέτη συνέκριναν το DNA των σχεδόν 1.000 συμμετεχόντων με τα αρχαία γονιδιώματα τεσσάρων ομάδων που αποτελούν την Ιταλία το 2025.

Συμμετείχαν αρχαίες ομάδες από τις περιοχές του Ιράν και του Καυκάσου, καθώς και νεολιθικοί αγρότες της Ανατολίας και νομάδες της Εποχής του Χαλκού. Οι απόγονοι των κατοίκων της Ευρώπης μετά την Εποχή των Παγετώνων, οι Δυτικοί Κυνηγοί-Συλλέκτες (WHG), έχουν τις καλύτερες πιθανότητες να φτάσουν στο μαγικό ορόσημο των 100 ετών. «Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι η γραμμή WHG... συμβάλλει στη μακροζωία στον ιταλικό πληθυσμό», έγραψαν οι ειδικοί.

Η διαφορά ανδρών-γυναικών

Μόλις μια μικρή αύξηση στο DNA των κυνηγών-συλλεκτών αύξησε τις πιθανότητες ενός ατόμου να φτάσει τα 100 κατά ένα εντυπωσιακό 38%. Παράλληλα, οι γυναίκες με ίχνη αυτού του DNA είχαν περισσότερες από δύο φορές μεγαλύτερες πιθανότητες από τους άνδρες να φτάσουν τα 100 χρόνια, διαπίστωσαν οι επιστήμονες.

Οι ειδικοί πρόσθεσαν στα ευρήματά τους: «Προτείνουμε ότι οι παραλλαγές που εμπλέκονται σε αυτό το χαρακτηριστικό (μακροζωία) μπορεί να εισήχθησαν στο ιταλικό γονιδίωμα σε πολύ αρχαίο χρόνο. Δείξαμε μεγαλύτερη συμβολή από την καταγωγή που σχετίζεται με τους Δυτικούς Κυνηγούς-Συλλέκτες στους ιταλούς αιωνόβιους, υποδηλώνοντας έτσι ότι αυτό το προ-νεολιθικό γενετικό συστατικό, το οποίο έχει συνδεθεί με μετακινήσεις πληθυσμών που συνέβησαν στην Ευρώπη μετά το Τελευταίο Μέγιστο Παγετώνων, θα μπορούσε να είναι ευεργετικό για τη μακροζωία σήμερα».

Επίσης διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από αυτά τα γονίδια, κρίσιμα για τη μακροζωία, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι ο μεταβολισμός λειτουργεί σε βέλτιστο επίπεδο, επεξεργαζόμενος έτσι τα τρόφιμα πιο αποτελεσματικά.

