Οι πιο ασυνήθιστοι αγώνες ταχύτητας: Τα tuk-tuk «κυριαρχούν» στην Ασία (vid)

Τα tuk-tuk μοιάζουν με απλά τρίκυκλα, όμως σε έμπειρους οδηγούς μετατρέπονται σε πραγματικές «μηχανές αδρεναλίνης».

Τα tuk-tuk ξεχωρίζουν για την ευελιξία τους στην κίνηση. Είναι μικρά, οικονομικά και απίστευτα πρακτικά για μετακίνηση μέσα σε χαώδη κυκλοφοριακά. Γι' αυτό έγιναν δημοφιλή από την Ασία μέχρι την Αφρική και τη Νότια Αμερική.

Κανονικά δεν φτιάχνονται για ταχύτητα. Το πιο γρήγορο tuk-tuk στον κόσμο φτάνει τα 81 χλμ./ώρα, ενώ τα συνηθισμένα αγγίζουν περίπου 34 χλμ./ώρα κατηφόρα. Παρ' όλα αυτά, σε αγώνες γίνονται απίστευτα επικίνδυνα και συναρπαστικά.

Tuk-It: Αγώνες ταχύτητας και... ισορροπίας

Οι αγώνες tuk-tuk εμφανίστηκαν σε χώρες όπως η Σρι Λάνκα και Ταϊλάνδη και άρχισαν να γίνονται δημοφιλείς γύρω στο 2017. Το 2020, η Red Bull διοργάνωσε το Red Bull Tuk-It με 200 ομάδες σε αγώνα 80 μιλίων.

Σε αντίθεση με τους κλασικούς αγώνες ταχύτητας, εδώ το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ταχύτητα. Το δύσκολο είναι να κρατηθεί το όχημα όρθιο πάνω στις τρεις στενές ρόδες, περνώντας από χώματα, πόλεις, στενά και άγρια τοπία.

Οι συνοδηγοί παίζουν καθοριστικό ρόλο: μετακινούν το βάρος τους συνεχώς για να μη γυρίσει το όχημα και για να ισορροπεί στις στροφές. Ένα λάθος και όλοι μπορούν να εκτοξευτούν εκτός tuk-tuk.

Οι αγώνες συνήθως τελειώνουν με βλάβες, κολλήματα σε λάσπες και… πολλή ταλαιπωρία. Όμως αυτό είναι μέρος της εμπειρίας και δοκιμάζει δεξιότητες, αντοχή και ομαδικότητα.

Αν βρεθείς ποτέ στη Σρι Λάνκα ή την Ταϊλάνδη, ένας αγώνας tuk-tuk πρέπει να μπει στο πρόγραμμα. Ο επόμενος μεγάλος αγώνας έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

