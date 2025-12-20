Το αεροσκάφος με το μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών: Ξεπερνάει στο μήκος γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου (vid)

Το Stratolaunch ROC είναι το αεροσκάφος με το μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών που έχει πετάξει ποτέ, ξεπερνώντας ακόμη και μήκος γηπέδου αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Το Stratolaunch ROC, που πήρε το παρατσούκλι του από τον μυθικό γίγαντα ROC ικανό να σηκώνει ελέφαντες, είναι ένα μηχανικό θαύμα χωρίς αντίπαλο. Αρχικά σχεδιάστηκε για να μεταφέρει πυραύλους ALTO (air-launch-to-orbit), αλλά μετά τον θάνατο του συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν, το πρόγραμμα επαναπροσδιορίστηκε για δοκιμές υπερηχητικών πτήσεων.

Με εμφάνιση που θυμίζει… δύο αεροπλάνα ενωμένα σε ένα, το Stratolaunch ROC είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Κάθε μία από τις δύο ατράκτους έχει μήκος 73 μέτρα και στηρίζεται σε 12 τροχούς κύριας προσγείωσης και δύο τροχούς ρινίου, συνολικά 28. Το άνοιγμα των φτερών του φτάνει τα 385 πόδια (117 μέτρα), καθιστώντας το πιο πλατύ και από γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου μήκους 300 ποδιών (91 μέτρων).

Οι αριθμοί του Stratolaunch ROC που... ζαλίζουν

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πιλότος, συγκυβερνήτης και μηχανικός πτήσης βρίσκονται μόνο στο δεξί πιλοτήριο, ενώ το αριστερό τμήμα παραμένει πλήρως μη επανδρωμένο και φιλοξενεί τα συστήματα δεδομένων πτήσης. Το τεράστιο αυτό αεροσκάφος κινείται από έξι Pratt & Whitney PW4056 κινητήρες, καθένας εκ των οποίων αποδίδει 56.750 lbf (252,4 kN) ώσης.

Για να απογειωθεί απαιτεί διάδρομο μήκους 3.700 μέτρων και μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 250 τόνους (550.000 λίβρες), δηλαδή περίπου 10% περισσότερο από το ίδιο του το βάρος, που αγγίζει τις 227 τόνους.

Το Stratolaunch ROC παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο το 2011, πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση το 2019 και από τότε έχει ολοκληρώσει συνολικά 24 πτήσεις.

