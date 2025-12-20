Άνδρας πέθανε από λύσσα αφού έλαβε νεφρό από δότη οργάνων που τον γρατζούνισε ένα κουνάβι

Άνδρας στο Μίσιγκαν έχασε τη ζωή του από τον ιό της λύσσας, ύστερα από μεταμόσχευση νεφρού που προοριζόταν να του σώσει τη ζωή.

Ένας ενήλικας άνδρας από το Μίσιγκαν μολύνθηκε με τον ιό της λύσσας μετά από μεταμόσχευση νεφρού, σε ένα περιστατικό που το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) χαρακτήρισε «εξαιρετικά σπάνιο».

Σύμφωνα με αναφορά του CDC, ο άνδρας έλαβε το αριστερό νεφρό από αποβιώσαντα δότη στο Αϊντάχο, τον Δεκέμβριο του 2024. Η επέμβαση πήγε άψογα και αρχικά ο ασθενής ανάρρωσε πλήρως. Ωστόσο, λίγο μετά τις πέντε εβδομάδες, άρχισε να εμφανίζει ανησυχητικά συμπτώματα.

Τα πρώτα συμπτώματα και η δραματική επιδείνωση

Στην αρχή εκδήλωσε αδυναμία στα πόδια, σύγχυση και ακράτεια ούρων. Γρήγορα η κατάστασή του χειροτέρευσε. Νοσηλεύτηκε με πυρετό, δυσκολία στην κατάποση, συμπτώματα υδροφοβίας και δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Σύντομα χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του, και κατέληξε μία εβδομάδα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Οι εξετάσεις μετά τον θάνατό του ανίχνευσαν τον ιό της λύσσας στο σάλιο, στο δέρμα του λαιμού και στον εγκεφαλικό ιστό. Αυτό φαινόταν ανεξήγητο, καθώς η οικογένειά του ανέφερε ότι δεν είχε καμία επαφή με ζώα-φορείς της ασθένειας. Τότε οι ερευνητές στράφηκαν στον δότη του νεφρού.

Ο δότης και το μοιραίο «γρατζούνισμα» από σκίουρο

Αποκαλύφθηκε ότι το νεφρό προερχόταν από άνδρα στο Αϊντάχο, ο οποίος είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός μετά από ημέρες σε εντατική. Στο ιατρικό ιστορικό του αναφερόταν πως λίγες εβδομάδες πριν είχε δεχτεί γρατζούνισμα από κουνάβι, ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει ένα γατάκι στο αγρόκτημά του.

Αν και δεν είχε αναφέρει δάγκωμα, είχε τραυματιστεί στη γάμπα. Μέσα σε πέντε εβδομάδες εμφάνισε σύγχυση, δυσκολία στο περπάτημα και στην κατάποση, δυσκαμψία στον αυχένα και παραισθήσεις. Βρέθηκε αναίσθητος και δεν συνήλθε ποτέ.

Μετά την εγκεφαλική νέκρωση, η οικογένεια προχώρησε σε δωρεά οργάνων. Ανακτήθηκαν το αριστερό νεφρό, καρδιά, πνεύμονες και οι δύο κερατοειδείς. Αρχικά, οι εξετάσεις για λύσσα ήταν αρνητικές και τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε άλλες παθήσεις.

Μετά όμως τον θάνατο του λήπτη στο Μίσιγκαν, το CDC ενέκρινε νέες εξετάσεις σε αποθηκευμένα δείγματα και αυτή τη φορά ανιχνεύθηκε RNA του ιού της λύσσας σε βιοψία του δεξιού νεφρού.

Τρεις άνθρωποι σε Καλιφόρνια, Αϊντάχο και Νέο Μεξικό, που είχαν λάβει μεταμόσχευση κερατοειδούς από τον ίδιο δότη μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου 2025, χρειάστηκε να αφαιρέσουν τα μοσχεύματα. Έλαβαν επίσης ανοσοσφαιρίνη λύσσας και τέσσερις δόσεις εμβολίου. Κανείς τους δεν εμφάνισε συμπτώματα.

Παρά τη σοκαριστική φύση της υπόθεσης, το CDC υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος μετάδοσης λύσσας ή άλλων σοβαρών λοιμώξεων μέσω μεταμόσχευσης παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Από το 1978 έχουν καταγραφεί μόλις τέσσερα περιστατικά λύσσας που μεταδόθηκε μέσω μεταμόσχευσης στις ΗΠΑ.

