Μετακινήσεις στις γιορτές: Ποιους δρόμους κλείνουν και ποιους ανοίγουν οι αγρότες

Αλλαγές στην κυκλοφορία ενόψει των γιορτών, με κλειστές παρακαμπτήριους, άνοιγμα διοδίων το Σαββατοκύριακο και ελεύθερες Εθνικές Οδούς από την Τρίτη (23/12).

Με τροποποιήσεις στην κυκλοφορία και στοχευμένες κινήσεις εν μέσω εορταστικής περιόδου συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να διατηρήσουν τα μπλόκα και τις επόμενες ημέρες, προσαρμόζοντας, ωστόσο, τη στάση τους ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Η απόφαση ελήφθη κατά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από μπλόκα όλης της χώρας. Εκεί επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για συνέχιση των κινητοποιήσεων, χωρίς, προς το παρόν, να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Παρασκευή (19/12), μετά τη σύσκεψη στη Νίκαια, αναμένεται να αποφασιστεί ο αποκλεισμός μίας εκ των δύο παρακαμπτήριων οδών για χρονικό διάστημα περίπου τριών ωρών. Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες προσανατολίζονται στο άνοιγμα των διοδίων, ενώ από την Τρίτη τα τρακτέρ θα μετακινηθούν δεξιά και αριστερά των εθνικών οδών, ώστε να παραμείνουν ανοικτοί οι βασικοί άξονες ενόψει της αυξημένης εορταστικής κίνησης.

Σε τοπικό επίπεδο, στην Καρδίτσα (Ε65) έχει προγραμματιστεί συνέλευση την Παρασκευή (19/12) στις 18:00, με τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί παρακαμπτηρίων. Το Σάββατο αναμένεται άνοιγμα των διοδίων, ενώ στο μπλόκο εκτιμάται ότι θα προστεθούν περίπου 200 ακόμη τρακτέρ.

Στα Τρίκαλα, η συνέλευση έχει οριστεί για αύριο στις 12:00, με πιθανή απόφαση για κλείσιμο παράδρομων από τις 16:00 έως τις 19:00. Και εκεί, το Σάββατο και την Κυριακή τα διόδια θα παραμείνουν ανοικτά.

Από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν την ανάγκη διαλόγου στη βάση «ρεαλιστικών αιτημάτων», όπως επισημαίνουν, εκφράζοντας ωστόσο τη διαφωνία τους με την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που, όπως σημειώνουν, προκαλεί ταλαιπωρία στην κοινωνία. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τον πρωτογενή τομέα.

