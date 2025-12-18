Η FIFA φέρνει το επόμενο ποδοσφαιρικό της videogame, σε συνεργασία με το Netflix!

Netflix και FIFA φέρνουν το επόμενο videogame

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε πως το πρώτο ποδοσφαιρικό simulation game FIFA -μετά το τέλος της 30ετούς συνεργασίας με την EA το 2022- θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Netflix το καλοκαίρι του 2026, λίγο πριν το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Την ανάπτυξή του έχει αναλάβει η Delphi Interactive, ένα στούντιο με μικρή εμπειρία στο χώρο ανάπτυξης τίτλων, αλλά ενεργή συμμετοχή στο νέο James Bond videogame.

Η EA συνέχισε την πορεία της στα ποδοσφαιρικά videogames με τη σειρά EA Sports FC (πιο πρόσφατο game, το EA Sports FC 26), διατηρώντας άδειες ομάδων και πρωταθλημάτων, ενώ η FIFA επικεντρώθηκε σε arcade τίτλους όπως τα FIFA Rivals και FIFA Heroes.

Το νέο simulation game στοχεύει σε casual παίκτες που «μπορούν να νιώσουν αμέσως τη μαγεία του ποδοσφαίρου» χωρίς περίπλοκα controls, χρησιμοποιώντας το smartphone τους ως χειριστήριο controller σε τηλεοράσεις μέσω του Netflix app.

Ο CEO της Delphi, Caspar Daugaard, τόνισε την προσβασιμότητα για όλους, ενώ ο Πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino χαρακτήρισε τη συνεργασία «σταθμό» για νέα εποχή των ψηφιακών ποδοσφαιρικών videogames και τη σημασία του ότι θα δοθεί δωρεάν στους συνδρομητές του Netflix.