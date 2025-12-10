Πολωνοί χάκαραν κάμερες Ρώσων και τους τρόλαραν με «φαντάσματα» (vid)

Πολωνοί χάκερ εισέβαλαν σε ρωσικό σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και τρόλαραν το προσωπικό δημιουργώντας την ψευδαίσθηση «φαντασμάτων».

Ένα μάλλον χιουμοριστικό περιστατικό ανέδειξε τα προβλήματα των και τις αδυναμίες των συστημάτων ασφαλείας της Ρωσίας στον σύγχρονο κυβερνοπόλεμο που εξελίσσεται στις μέρες μας.

Πολωνοί χάκερ φέρεται να παραβίασαν ρωσικό σύστημα καμερών CCTV και τρόλαραν το προσωπικό δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι «φαντάσματα» βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Τα «φαντάσματα» και το μήνυμα

Η ομάδα των Πολωνών χάκερ, φέρεται να διείσδυσε στο δίκτυο καμερών ασφαλείας ενός ρωσικού κτιρίου και αποφάσισε να διασκεδάσει λίγο. Οι φαρσέρ κατέλαβαν τις κάμερες, χειραγώγησαν τη ροή βίντεο και άρχισαν να μετακινούν αντικείμενα μέσα στα δωμάτια. Όταν οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να καταγράψουν τα παράξενα γεγονότα, η εικόνα κόπηκε ξαφνικά.

Μάρτυρες περιέγραψαν «φαντάσματα» που αιωρούνταν, αντικείμενα που κινούνταν μόνα τους και άλλα τρομακτικά φαινόμενα, κάνοντας ορισμένους να πιστέψουν ότι το κτίριο ήταν στοιχειωμένο. Οι χάκερ άφησαν αργότερα ένα μήνυμα στο σύστημα, πιθανότατα για να ενημερώσουν τους αποσβολωμένους εργαζόμενους ότι αυτοί ήταν πίσω από όλα.

🇵🇱 Polish hackers broke into a Russian hotel IT System and started trolling employees that there are ghosts in the building 😆 pic.twitter.com/3Kn5QadpSm — Intermarium 24 (@intermarium24) December 9, 2025

Η σημασία του περιστατικού

Το συγκεκριμένο περιστατικό, είτε πρόκειται απλώς για μια φάρσα, είτε πρόκειται για ενέργεια με σκοπό το σαμποτάζ, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του σύγχρονου κυβερνοπολέμου: τα συστήματα παρακολούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Πρόσφατα, ειδικοί προειδοποίησαν για κύμα επιθέσεων σε κάμερες IP σε χώρες γύρω από τη Ρωσία.

Η ιδέα ότι μια ομάδα θα μπορούσε να ελέγξει ρωσικές κάμερες CCTV και να τις χρησιμοποιήσει όχι μόνο για κατασκοπεία αλλά και για ψυχολογικές επιχειρήσεις ή φάρσες που επηρεάζουν το ηθικό, δείχνει πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση.

Η επιχείρηση αυτή (ή καλύτερα φάρσα) δείχνει ότι ο «κυβερνοπόλεμος» σήμερα μπορεί να περιλαμβάνει και ψυχολογικό τρολάρισμα, όχι μόνο κλοπή δεδομένων ή προπαγάνδα. Υπογραμμίζει αδυναμίες στις υποδομές παρακολούθησης καθώς ακόμη και κρατικά συστήματα CCTV μπορεί να είναι ευάλωτα σε παραβιάσεις τέτοιου είδους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ