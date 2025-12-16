Υπάλληλοι δήμου έκλεψαν τα e-pass από σκουπιδιάρικα και ταξίδευαν τσάμπα

Σοβαρή υπόθεση απάτης εις βάρος του Δημοσίου στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Μια ακόμη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου έρχεται στο φως, αυτή τη φορά στη βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η υπόθεση αφορά τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου δημοτικοί υπάλληλοι φέρονται να έκαναν παράνομη χρήση των e-pass υπηρεσιακών οχημάτων για μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και έως τη νότια Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου από στελέχη του Δήμου, εντοπίστηκαν υπέρογκες χρεώσεις διοδίων στα Egnatia Pass συγκεκριμένων απορριμματοφόρων. Η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε ότι πολλές από τις διελεύσεις αφορούσαν σταθμούς διοδίων στη νότια Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε υπηρεσιακή αιτιολόγηση για την παρουσία των οχημάτων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Όπως προέκυψε, τρεις μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι φέρονται να είχαν αφαιρέσει τα e-pass από παροπλισμένα απορριμματοφόρα και να τα είχαν τοποθετήσει στα ιδιωτικά τους οχήματα. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενοι το ενιαίο σύστημα e-pass που ισχύει πανελλαδικά, διέρχονταν δωρεάν από τα διόδια για περίπου δυόμισι χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, οι οποίοι εκτιμάται ότι πραγματοποίησαν περισσότερες από 280 διελεύσεις, χρεώνοντας παράνομα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

