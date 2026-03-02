Σε ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα: Αυξημένα μέτρα σε κρίσιμες υποδομές

H Κωνσταντία Δημογλίδου διαβεβαίωσε ότι η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε ετοιμότητα για ένα τρομοκρατικό χτύπημα, με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σε πλήρης ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για πιθανά χτυπήματα «μοναχικών λύκων», λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, όπως ενημέρωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, καθώς μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Αυτό που φοβόμαστε για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια τρομοκρατική ενέργεια στο εσωτερικό της χώρας, με αφορμή όσα συμβαίνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr