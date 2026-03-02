AVINation: Το νέο πρόγραμμα προνομίων της AVIN φέρνει τη Gen Z στο προσκήνιο

Ένα νέο πρόγραμμα προνομίων αποκλειστικά για νέους 18-25 ετών λανσάρει η AVIN, με στόχο να «μιλήσει» στη γλώσσα της Gen Z και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή κοινότητα μέσα από το AVINation.

Το AVINation λειτουργεί μέσω του AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ App και απευθύνεται σε μια γενιά που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα, το προσωπικό στυλ και τη δημιουργία εμπειριών με τον δικό της τρόπο. Πρόκειται για μια γενιά που δεν επενδύει στα appearances, δεν ακολουθεί αυστηρούς τύπους και καταφέρνει να μετατρέπει το απλό σε ξεχωριστή εμπειρία.

Πρωταγωνιστές είναι νέοι άνθρωποι που δημιουργούν το δικό τους mood, ξεχωρίζουν μέσα από την αυθεντικότητά τους και εκφράζουν τη λογική του «κάν’ το με τον τρόπο σου». Η φιλοσοφία αυτή συνδέεται άμεσα με το AVINation, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει προνόμια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Πώς λειτουργεί το AVINation

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή:

Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18-25 ετών, κατεβάζουν το AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ App.

Ολοκληρώνουν την εγγραφή τους και επιβεβαιώνουν την ηλικία τους (μέσω ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Με την επιβεβαίωση, γίνονται αυτόματα μέλη του AVINation και αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια για νέους.

Παράλληλα, με την εγγραφή τους συμμετέχουν σε κλήρωση για τη διεκδίκηση δώρων, ενώ μέσα από το app μπορούν να ενημερώνονται για νέα, διαγωνισμούς και ειδικές προσφορές που αφορούν αποκλειστικά την κοινότητα του AVINation.

Μια νέα «φυλή» προνομίων

Με το AVINation, η AVIN επιχειρεί να δημιουργήσει κάτι περισσότερο από ένα παραδοσιακό πρόγραμμα loyalty: μια πλατφόρμα που αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά της Gen Z και τα ενσωματώνει σε μια εμπειρία προνομίων σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκείνη.

Σε μια περίοδο όπου οι νέοι αναζητούν brands που κατανοούν τον τρόπο ζωής και τις αξίες τους, το AVINation έρχεται να τοποθετηθεί ως μια πρωτοβουλία που συνδέει την καθημερινή μετακίνηση με μια ευρύτερη εμπειρία συμμετοχής και ανταμοιβής.