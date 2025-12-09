Προκλητική ομολογία στο TikTok για την επίθεση στον 14χρονο: «Του δώσαμε 3 μαχαιριές, τίποτα παραπάνω» (vid)

Με ένα κυνικό βίντεο στο TikTok ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Με ένα προκλητικό βίντεο στο TikTok, ο ένας εκ των δύο δραστών της επίθεσης κατά του 14χρονου στον Χολαργό, αναφέρθηκε λεπτομερώς στο περιστατικό.

Ο 14χρονος μετά ένα ραντεβού-παγίδα στον Χολαργό βρέθηκε τραυματισμένος, καθώς οι δυο δράστες τον χτύπησαν με μαχαίρι εξαιτίας διαφορών που είχαν στα social media.

Ο ένας νεαρός σε βίντεο στο TikTok ομολόγησε την πράξη του με κυνικό τρόπο και κατηγόρησε τα ΜΜΕ ότι μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες, λέγοντας πως οι μαχαιριές που δέχθηκε ο 14χρονος δεν ήταν 6-7-8, αλλά τρεις. «Να βγουν και να πουν την αλήθεια. Δεν του δώσαμε ούτε 10, ούτε 8, ούτε 6 μαχαιριές που λέτε εσείς. Άμα τις είχε φάει, έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε.

Κάναμε μία βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε και του τη στήσαμε, ναι είναι αλήθεια. Αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας και η οικογένειά μας. Μας την είχαν στήσει πριν από εμάς. Ήμουν εγώ με τον φίλο μου που το κάνουμε. Συνολικά τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα παραπάνω» λέει συμπληρώνοντας πως «το κάναμε γιατί απειλήθηκε η οικογένειά μας, το σπίτι μας», ανέφερε.

«Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για έναν τσακωμό δεν φταίει μόνο ένας» λέει συνεχίζει ο δράστης και αποκαλύπτει ότι και του ίδιου κατά το παρελθόν του είχαν στήσει ενέδρα. «Ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ», ήταν τα λόγια του.

Η ενέδρα στον 14χρονο

Οι δράστες φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν ως δόλωμα μια 20χρονη κοπέλα, με την οποία ο ανήλικος πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής. Ο 14χρονος πήγε κανονικά στο προκαθορισμένο σημείο, όμως αντί για την κοπέλα εμφανίστηκαν δύο νεαροί με τους οποίους είχε προηγούμενες διενέξεις. Ο ένας άρχισε να τον χτυπάει με γροθιές, ενώ ο δεύτερος τον μαχαίρωσε σε διάφορα σημεία του σώματος, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30. Παρά τα τραύματα, ο 14χρονος κατάφερε να φτάσει μόνος του σε καφετέρια της περιοχής ζητώντας βοήθεια. Εκεί, σοκαρισμένοι πελάτες προσπάθησαν να τον στηρίξουν μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

