Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι δημοσιογράφοι της Rai Sport ζητούν την παραίτηση του διευθυντή τους

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι δημοσιογράφοι του αθλητικού τμήματος της Rai, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα. Οι εργαζόμενοι ζητούν, παράλληλα, την παραίτηση ή αντικατάσταση του διευθυντή του Rai Sport, Πάολο Πετρέκα.

Όπως ανακοίνωσαν, οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων, ενώ ήδη από τη Δευτέρα (9/2) οι δημοσιογράφοι απέχουν από την αναφορά του ονόματός τους στις ζωντανές συνδέσεις, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Ζημιά σε τηλεθεατές και δημόσια τηλεόραση»

Σε ανακοίνωσή τους, οι δημοσιογράφοι τονίζουν ότι η διοίκηση οφείλει να αντιληφθεί «τη ζημιά που προκλήθηκε στους τηλεθεατές που πληρώνουν τη συνδρομή τους, στη Rai ως επιχείρηση, αλλά και στο σύνολο του αθλητικού τομέα, ο οποίος εργάζεται με συνέπεια και πάθος για την κάλυψη ενός κορυφαίου γεγονότος που φιλοξενεί η χώρα».

Με την τοποθέτησή τους, αμφισβητούν ευθέως την ποιότητα της τηλεοπτικής κάλυψης της τελετής έναρξης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στο Σαν Σίρο του Μιλάνου.

Τα σοβαρά λάθη στη ζωντανή μετάδοση

Κεντρικός παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο ίδιος ο διευθυντής του Rai Sport, ο οποίος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπέπεσε σε σειρά σοβαρών σφαλμάτων. Μεταξύ άλλων, στην έναρξη της μετάδοσης καλησπέρισε το κοινό «από το Ολίμπικο της Ρώμης», ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο, μπέρδεψε την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, με την κόρη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα και δεν αναγνώρισε αρκετούς αθλητές κατά την παρέλαση των αποστολών των ομάδων.

Παράλληλα, η Rai δεν εστίασε ούτε σχολίασε την παρουσία του τραγουδιστή Γκάλι, ο οποίος ερμήνευσε αντιπολεμικό ποίημα του Τζιάνι Ροντάρι, προκαλώντας επιπλέον αντιδράσεις.

Τεταμένο κλίμα και παρασκήνιο

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι δημοσιογράφοι του αθλητικού τμήματος εμφανίζονται αποφασισμένοι να οδηγήσουν σε αλλαγή ηγεσίας. Αν και ο Πετρέκα δεν προτίθεται να παραιτηθεί άμεσα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα αναλάβει τη μετάδοση της τελετής λήξης των Αγώνων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Φεβρουαρίου στη Βερόνα.

Οι σχέσεις διοίκησης και συντακτικής ομάδας ήταν ήδη επιβαρυμένες, καθώς μεγάλο μέρος της σύνταξης είχε επικρίνει την επιλογή ανάθεσης σημαντικών αποστολών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά τη μετάδοση της τελετής έναρξης θα αναλάμβανε ο έμπειρος δημοσιογράφος Αουρο Μπουλμπαρέλι, ο οποίος αντικαταστάθηκε δύο ημέρες πριν την έναρξη των Αγώνων, έπειτα από δηλώσεις του που θεωρήθηκαν ότι αποκάλυπταν στοιχεία του τελετουργικού.

