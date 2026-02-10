Νορβηγός σκιέρ πήρε το χάλκινο και ομολόγησε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του

Νορβηγός Ολυμπιονίκης παραδέχτηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του, λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη του επιτυχία στους Χειμερινούς Αγώνες της Ιταλίας.

Μετά τη σημαντική διάκριση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Νορβηγός σκιέρ Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ χρησιμοποίησε τη ζωντανή συνέντευξη μετά τον αγώνα για να κάνει μια προσωπική αποκάλυψη που αιφνιδίασε κοινό και δημοσιογράφους.

Ο 28χρονος αθλητής του biathlete, που συνδυάζει σκι αντοχής και σκοποβολή, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο συμπατριώτης του Γιόχαν-Όλαβ Μποτν και ο Γάλλος Έρικ Περό πήραν χρυσό και ασημένιο μετάλλιο, αντίστοιχα. Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά την επιτυχία του, ο Λέγκρεϊντ μοιράστηκε με το κοινό κάτι που βάραινε τη συνείδησή του...

«Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου», είπε, «και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος μου και την απάτησα». Ο σκιέρ περιέγραψε τη συναισθηματική του κατάσταση ως «τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής του» και ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν ήθελε να δικαιολογηθεί, αλλά ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να παραδεχτεί το λάθος του. «Ίσως όλος ο κόσμος το ξέρει ήδη, αλλά θεωρώ σωστό να παραδεχτώ τα λάθη μου. Αν αυτό μου δίνει μια μικρή ευκαιρία να της πω πόσο την αγαπώ, προτιμώ να το κάνω ακόμα και μπροστά σε εκατομμύρια μάτια», ανέφερε συγκινημένος.

Η ταυτότητα της συντρόφου του παραμένει άγνωστη, ενώ ο Λέγκρεϊντ τόνισε ότι δεν σκοπεύει να την αποκαλύψει, ελπίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμα «φως στο τέλος του τούνελ».

Συναθλητές και συνεργάτες χαρακτήρισαν την αποκάλυψη ως μια άβολη στιγμή, αλλά σεβαστή, σημειώνοντας ότι ο αθλητής επέλεξε να αντιμετωπίσει δημόσια ένα προσωπικό ζήτημα με ειλικρίνεια.

