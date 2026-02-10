Παιδόφιλος ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, βίασε περίπου 100 ανήλικους και δολοφόνησε τη μητέρα και τη θεία του

Υπό κράτηση βρίσκεται στη Γαλλία 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός, κατηγορούμενος για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε δεκάδες ανηλίκους επί δεκαετίες, ενώ φέρεται να έχει δολοφονήσει τη μητέρας και της θεία του.

Ο Jacques Leveugle, 79 ετών, πρώην δάσκαλος, έχει απαγγελθεί κατηγορία από το 2024 για επιβαρυμένο βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 89 ανηλίκων, με φερόμενη δράση από το 1967 έως το 2022. Έκτοτε βρίσκεται υπό κράτηση.

Την υπόθεση παρουσίασε δημόσια ο εισαγγελέας Etienne Manteaux στην πόλη της Γαλλίας, Γκρενόμπλ, απευθύνοντας έκκληση για μάρτυρες και πιθανά επιπλέον θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Πολλές χώρες στο επίκεντρο της έρευνας

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τα φερόμενα εγκλήματα διαπράχθηκαν σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ελβετία, το Μαρόκο, ο Νίγηρας, η Αλγερία, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Κολομβία, καθώς και στη Νέα Καληδονία, γαλλικό υπερπόντιο έδαφος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής.

Ο αριθμός των φερόμενων θυμάτων προέκυψε από κείμενα που είχε αποθηκεύσει ο ίδιος σε USB, όπου γινόταν αναφορά σε «σεξουαλικές σχέσεις» με ανηλίκους ηλικίας 13 έως 17 ετών. Το αποθηκευτικό μέσο εντοπίστηκε από ανιψιό του, ο οποίος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, είχε αρχίσει να διερευνά πτυχές της προσωπικής και σεξουαλικής του ζωής.

Τα έγγραφα φέρονται να εκτείνονται σε 15 τόμους.

Το USB της φρίκης: Έχει μέσα την ομολογία του για τον θάνατο της μητέρας και της θείας του

Στα ίδια «απομνημονεύματα», ο ύποπτος φέρεται να παραδέχεται ότι προκάλεσε εσκεμμένα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Κατά την έρευνα, παραδέχθηκε ότι τη δεκαετία του 1970 προκάλεσε ασφυξία στη μητέρα του, η οποία έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου, χρησιμοποιώντας μαξιλάρι.

Επίσης φέρεται να ομολόγησε ότι τη δεκαετία του 1990 σκότωσε με τον ίδιο τρόπο τη 92χρονη θεία του ενώ κοιμόταν, επειδή δεν ήθελε να την αφήσει μόνη όταν επρόκειτο να φύγει.

Ο εισαγγελέας γνωστοποίησε δημόσια την ταυτότητα και τα στοιχεία του κατηγορούμενου, που γεννήθηκε το 1946 στην Ανεσί, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διευκολυνθεί η εμφάνιση πιθανών θυμάτων. Οι γαλλικές αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες ή θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα του συγκεκριμένου ατόμου να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ερευνών της Χωροφυλακής Γκρενόμπλ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ