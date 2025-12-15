Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το 2025: Την είχατε πάρει χαμπάρι;

Η λέξη της χρονιάς είναι μια προειδοποίηση για το μέλλον του online κόσμου.

Όταν κάτι είναι αλλοπρόσαλλο, ανατριχιαστικό και αποδεδειγμένα ψευδές, στην αγγλόφωνη καθομιλουμένη υπάρχει πλέον ένας όρος που τα συνοψίζει όλα. «Slop». Αυτή ακριβώς τη λέξη επέλεξε το Merriam-Webster, ο παλαιότερος εκδότης λεξικών στις ΗΠΑ, ως λέξη της χρονιάς για το 2025, αποτυπώνοντας με ακρίβεια μια από τις πιο ανησυχητικές όψεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ραγδαία διάδοση του όρου στο διαδίκτυο συνδέεται άμεσα με τη μαζική εξάπλωση της γενετικής AI. Εργαλεία που παράγουν εικόνες, βίντεο και κείμενα με απίστευτη ταχύτητα έχουν πλημμυρίσει το ψηφιακό τοπίο με περιεχόμενο που συχνά εντυπωσιάζει στην πρώτη ματιά, αλλά στερείται ουσίας, αξιοπιστίας και ποιότητας.

Από τη λάσπη στο ψηφιακό περιεχόμενο

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η λέξη «slop» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 18ου αιώνα και χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει τη μαλακή λάσπη. Σταδιακά, ωστόσο, το νόημά της διευρύνθηκε για να δηλώνει κάτι ευτελές ή χαμηλής αξίας.

Σήμερα, ο ορισμός της έχει προσαρμοστεί πλήρως στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Το Merriam-Webster περιλαμβάνει πλέον και τη σημασία του «ψηφιακού περιεχομένου χαμηλής ποιότητας που παράγεται μαζικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης», δίνοντας έναν όρο σε ένα φαινόμενο που όλοι αναγνωρίζουν αλλά δυσκολεύονταν μέχρι πρόσφατα να ονομάσουν.

Γιατί το «slop» έγινε λέξη της χρονιάς

Ο πρόεδρος του Merriam-Webster, Γκρεγκ Μπάρλοου, εξήγησε ότι η επιλογή της λέξης δεν ήταν απλώς γλωσσική, αλλά βαθιά κοινωνική. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά παραστατική λέξη. Συνδέεται άμεσα με μια μεταμορφωτική τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, και προκαλεί στον κόσμο από θαυμασμό έως δυσφορία.», δήλωσε στο AP.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το «slop» περιγράφει όλο εκείνο το ψηφιακό υλικό που παράγεται σε τεράστιες ποσότητες χωρίς φιλτράρισμα ή ποιοτικό έλεγχο. Από εξωφρενικά βίντεο και αλλόκοτες διαφημιστικές εικόνες, μέχρι φθηνή προπαγάνδα, ψευδείς ειδήσεις που μοιάζουν αληθινές και ψηφιακά βιβλία γραμμένα εξ ολοκλήρου με AI.

Η άλλη όψη της τεχνητής νοημοσύνης

Η εκρηκτική ανάπτυξη εργαλείων παραγωγής περιεχομένου έχει αναδείξει και τις σκοτεινές πλευρές της τεχνολογίας. Η πλημμύρα εικόνων και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά με τη χρήση προσώπων διάσημων ή ακόμη και ανθρώπων που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, έχει ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για την παραπληροφόρηση, τα deepfakes και την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Με την επιλογή του «slop», το Merriam-Webster δεν καταγράφει απλώς μια λέξη που έγινε μόδα. Επισημαίνει έναν ευρύτερο προβληματισμό για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ υπόσχεται δημιουργία και πρόοδο, μπορεί ταυτόχρονα να μετατραπεί σε εργοστάσιο ψηφιακού θορύβου.

