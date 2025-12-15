Έφαγε πρόστιμο 300.000 ευρώ: Έφτιαξε αρένα για ταυρομαχίες και ελικοδρόμιο στο κτήμα του

Ένα αγροτουριστικό project ξέφυγε από κάθε κανόνα και μπήκε στο στόχαστρο των αρχών.

Κάποιοι θεωρούν ότι όταν έχεις μια μεγάλη ιδιοκτησία, ειδικά μια αγροτική έκταση, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Να χτίσεις, να διαμορφώσεις, να πειραματιστείς. Η πραγματικότητα όμως, ειδικά στην Ισπανία και ακόμη περισσότερο στις προστατευόμενες περιοχές, είναι εντελώς διαφορετική. Και το παράδειγμα από το Esporles της Μαγιόρκα το αποδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο.

Σε μια φαινομενικά ήσυχη αγροτική ζώνη, ιδιοκτήτης ενός τεράστιου κτήματος, αποφάσισε να κατασκευάσει όχι ένα, αλλά δύο ιδιαίτερα «φιλόδοξα» πρότζεκτ: Μια αρένα ταυρομαχιών (ω ναι!) και ένα ελικοδρόμιο! Χωρίς άδεια. Χωρίς έγκριση. Χωρίς καν αίτηση στις αρμόδιες αρχές.

Το αποτέλεσμα ήταν η έναρξη διαδικασίας επιβολής προστίμου που μπορεί να ξεπεράσει τις 380.000 ευρώ, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν την υπόθεση πρωτοφανή για τα δεδομένα της περιοχής.

Μια προστατευόμενη περιοχή που δεν συγχωρεί

Το κτήμα βρίσκεται σε έδαφος χαρακτηρισμένο ως Αγροτική Περιοχή Ιδιαίτερου Τοπιακού Ενδιαφέροντος, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται και ζώνη υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. Πολύ κοντά σε αυτό, ρέει ο χείμαρρος του Esporles, γεγονός που καθιστά κάθε είδους βαριά κατασκευή όχι απλώς προβληματική αλλά ξεκάθαρα απαγορευτική.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Josep Ferrà, ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Υπηρεσίας Προστασίας Εδάφους της Μαγιόρκα, δηλώνοντας ανοιχτά την έκπληξή του για το πώς εκτελούνταν τόσο μεγάλες εργασίες, με συνεργεία από διαφορετικές εταιρείες, χωρίς να έχει σημάνει κανένας συναγερμός νωρίτερα.

Οι κατασκευές που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των αρχών περιλαμβάνουν τα εξής: κτίριο επενδυμένο με πέτρα, σηπτική δεξαμενή, κυκλική αμμώδη πίστα 700 τετραγωνικών μέτρων, περίφραξη για ζώα, ξερολιθιές, υπόγεια κατασκευή σε εξέλιξη, ιππική πίστα 2.500 τετραγωνικών μέτρων και κυκλική πλάκα σκυροδέματος διαμέτρου 10 μέτρων. Μεταξύ αυτών και ένα ελικοδρόμιο που έχει πλέον σφραγιστεί.

Η υπόθεση αφορά επιχείρηση αγροτουρισμού που εκμεταλλεύεται την έκταση και ανήκει στην εταιρεία Baleares Investment Group με έδρα τη Μαδρίτη. Αρχικά η εταιρεία νοίκιασε το ακίνητο και στη συνέχεια το αγόρασε από την οικογένεια Seguí, πρώην ιδιοκτήτες της ιστορικής Sa Granja de Esporles.

Η διαδικασία προβλέπει περιθώριο ενός έτους για την τελική απόφαση, ενώ υπάρχει δυνατότητα μείωσης του προστίμου αν οι κατασκευές νομιμοποιηθούν ή κατεδαφιστούν οικειοθελώς. Επιπλέον, προβλέπεται έκπτωση αν η εταιρεία αναγνωρίσει την παράβαση και πληρώσει άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ούτε τα μεγάλα πορτοφόλια ούτε τα μεγάλα κτήματα έχουν εξασφαλισμένη ασυλία από τις συνέπειες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ