Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι μπασκετικές βιντεοταινίες των 80s

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ αγαπούσε το μπάσκετ και ως σεναριογράφος έβλεπε τον εαυτό του νικητή. Οι δύο μπασκετικές ταινίες που πρωταγωνίστησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ δεν υπήρξε απλώς ένας ηθοποιός με έντονη παρουσία στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και ένας δημιουργός που αξιοποίησε το πάθος του για το μπάσκετ, μεταφέροντάς το στη μεγάλη οθόνη της δεκαετίας του 1980.

Σε μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ γνώριζε πρωτόγνωρη άνθηση και κοινωνική απήχηση, ο Εσκενάζυ είδε στο άθλημα όχι μόνο θέαμα, αλλά και δραματουργικό υλικό.

Η πρώτη μπασκετική του απόπειρα ήταν η βιντεοταινία «Ο δρόμος προς τη δόξα» (γνωστή και ως «Το αστέρι»), που κυκλοφόρησε το 1988. Σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη και σενάριο του ίδιου του Εσκενάζυ, η ταινία αφηγείται την πορεία ενός χαρισματικού παίκτη που από την αφάνεια μετατρέπεται σε εθνικό είδωλο. Η σύγκρουση ανάμεσα στη δόξα, τα χρήματα και την οικογενειακή ζωή αποτελεί τον βασικό δραματικό άξονα, σε μια ιστορία που αντανακλά τις προσδοκίες και τις παγίδες της επιτυχίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή πραγματικών αθλητών του μπάσκετ, στοιχείο που προσέδωσε αυθεντικότητα στο φιλμ.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1989, ακολούθησε η «Πορεία προς τη Δόξα: Ο Μεγάλος Αγώνας», σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Φουρνιστάκη. Εδώ, ο Εσκενάζυ ενσαρκώνει τον Νίκο Σαφέρη, έναν αθλητή που βλέπει την καριέρα του να καταρρέει μετά από σοβαρό τραυματισμό. Η ταινία κινείται σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, αγγίζοντας ζητήματα προσωπικής διάλυσης, οικογενειακής αποξένωσης και εξαρτήσεων, ξεφεύγοντας από το καθαρά αθλητικό πλαίσιο.

Οι δύο αυτές βιντεοταινίες, αν και προϊόντα της εποχής τους, αποτελούν σήμερα χαρακτηριστικά δείγματα του ελληνικού καλτ κινηματογράφου των 80s και μαρτυρούν τη διάθεση του Αλμπέρτο Εσκενάζυ να συνδέσει το μπάσκετ με την ανθρώπινη φιλοδοξία, τη δόξα και το τίμημά της.

Ο δρόμος προς τη δόξα: Το αστέρι

Έτος: 1988

Διάρκεια: 100'

Είδος: Δραματική

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης

Σενάριο: Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Μουσική σύνθεση: Γιάννης Δημητράς

Εταιρία παραγωγής: Γιώργος Καραγιάννης & Σια

Ηθοποιοί: Αλμπέρτο Εσκενάζυ , Αλίκη Καμινέλη , Γκέλυ Γαβριήλ , Γιώργος Λουκάκης , Δημήτρης Μπάνος , Στέφανος Γαλάνης , Ερμής Μαλκότσης (μικρός) , Νίκος Βανδώρος , Χρήστος Σάββας , Πέτρος Στεφανάκος , Ρούλα Λογοθέτη , Μάκης Κωστίνης , Γιώργος Παληός , Παντελής Κοντογιάννης , Παντής Κούσης , Δημήτρης Μαύρος , Θάνος Γκερμπεσιώτης , Έρη Παπαδοπούλου , Γρηγόρης Μαρκαντωνάτος , Γιάννης Δημητράς (τραγούδι)

Πλοκή: Μια ομάδα μπάσκετ γιγαντώνει τις ελπίδες όλων των Ελλήνων. Ο πρωταγωνιστής, αρχηγός της ομάδας και καλύτερος παίκτης από την αφάνεια γίνεται είδωλο. Η δόξα και τα πλούτη θα τον αφήσουν να συνεχίσει την ήρεμη οικογενειακή ζωή του ή θα τον οδηγήσουν στην καταστροφή;

Trivia: Στην ταινία συμμετέχουν οι μπασκετμπολίστες Γιάννης Αλεξίου, Αλέξης Αναγνωστόπουλος, Δημήτρης Ζουμπούλης, Νώντας Κόκκινος και Milton Feisan.



Πορεία Προς τη Δόξα: Ο Μεγάλος Αγώνας

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1989

Διάρκεια: 78'

Είδος: Δραματική

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Φουρνιστάκης

Σενάριο: Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Εταιρία παραγωγής: Ανδρομέδα Φιλμ

Ηθοποιοί: Αλμπέρτο Εσκενάζυ (Νίκος Σαφέρης) , Γκέλυ Γαβριήλ (Έλενα) , Μαρία Γιαννοπούλου (Κέλλυ) , Νίκος Βανδώρος (πρόεδρος) , Τάκης Καϊμακλιώτης , Απόστολος Φρυδάς , Βίκτωρας Κουλουμπής (μικρό αγόρι) , Γιώργος Λουκάκης (γιατρός) , Θωμάς Μανέτας , Νίκη Κτενά , Παναγιώτης Ρεσίτης , Κάτια Παπανικολάου

Πλοκή: Ο Νίκος Σαφέρης, μπασκετμπολίστας στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, βγαίνει άσχημα τραυματισμένος από το τελευταίο παιχνίδι με την ιταλική Φεργκίνι. Οι γιατροί του απαγορεύουν το μπάσκετ και ο Νίκος απογοητευμένος παρατά την γυναίκα του και το παιδί του και συζεί με την Έλενα, που είναι μπλεγμένη με τα ναρκωτικά...

Trivia: Η ταινία προβλήθηκε στο "Φεστιβάλ Καλτ Κινηματογράφου" στις 17 Φεβρουαρίου 2008.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ