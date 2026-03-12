Η ενημέρωση στον Τασούλα, η προτροπή για την ακρίβεια και τα 50 σπίτια του Χατζηδάκη

Ο Μαξιμιλιανός για την συνάντηση Τασούλα - Μητσοτάκη, τα μέτρα της κυβέρνησης και την αντίδραση του Κωστή Χατζηδάκη για «τα 50 σπίτια».

Πολλές και σημαντικές ήταν οι απόρρητες πληροφορίες που ακούστηκαν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σχετίζονται όλες με την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο Ιράν, που είναι εν γνώσει της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Πληροφορίες στις οποίες βεβαίως έχουν πρόσβαση και οι αρχηγοί κομμάτων που δέχθηκαν να συναντήσουν κατ’ ιδίαν τον πρωθυπουργό.

Κατά τα άλλα, όταν αποχώρησαν οι κάμερες και οι φωτορεπόρτερ ο Πρόεδρος φέρεται να προέτρεψε τον πρωθυπουργό: «Όπως στην άμυνα, έτσι και στην επίθεση».

