Το 3ο WOMEN’S FORUM «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ» έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το jenny.gr και η Liquid Media, με πρωτοβουλία της Executive Consultant του jenny.gr, Τζένης Μπαλατσινού, παρουσιάζουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Women’s Forum «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (10:00 - 17:30) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Δ. Μητρόπουλος.

Για τρίτη χρονιά, το Women’s Forum επιστρέφει πιο ώριμο, πιο ουσιαστικό και πιο αληθινό από ποτέ. Ένας χώρος συνάντησης, διαλόγου και έμπνευσης που μας καλεί να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας με ειλικρίνεια, να αμφισβητήσουμε τα όρια που μας έχουν επιβληθεί και να ανακαλύψουμε τις δυνάμεις που μας κρατούν όρθιες.

Στη σκηνή του forum δεν θα ακουστούν μόνο ιστορίες επιτυχίας ή θεωρητικές προσεγγίσεις. Θα μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και αλήθειες που ανατρέπουν στερεότυπα, αποδομούν μύθους και φωτίζουν τις ρωγμές μέσα από τις οποίες γεννιέται η αυθεντικότητα.



Το Women’s Forum φέρνει κοντά επιστήμονες, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ανθρώπους που τόλμησαν να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους. Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και βιωματικά panels, το κοινό θα εξερευνήσει τι σημαίνει να ζεις χωρίς φίλτρα, να εξελίσσεσαι χωρίς φόβο και να αγκαλιάζεις τον εαυτό σου με όλες του τις ατέλειες.



Κάθε ομιλία, κάθε συζήτηση, κάθε στιγμή του forum αποτελεί μια ευκαιρία για ανακάλυψη, σύνδεση και ενδυνάμωση.



Γιατί, τελικά, το πιο σημαντικό μήνυμα είναι απλό:



Δεν είμαστε μόνες.

Είμαστε εδώ - η μία για την άλλη.



ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΟΥ



Πότε:

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026



Διάρκεια:

10:00 - 17:30



Venue:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δ. Μητρόπουλος



Εισιτήρια:



30€* για φυσική παρουσία

(συμπεριλαμβάνονται goodie bag, βεβαίωση παρακολούθησης)



Agenda



10:00 - 11:00 Registration



11:00 Εισαγωγή

Μυρτώ Μήτσιου, Διευθύντρια Jenny.gr



A’ PART



11:00 - 11:15 - Keynote Speech

«Οι ταμπέλες που μας ακολουθούν και πώς βρίσκουμε ξανά την ουσία»

Τζένη Μπαλατσινού, Executive Consultant Jenny.gr



11:20 - 12:00 - Keynote Speech

«Για όλα φταίνε οι γυναίκες - και ευτυχώς»

Μάνος Χατζημαλωνάς, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής



12:00 - 12:15 - Keynote Speech

«Παχυσαρκία: Γιατί η δύναμη της θέλησης κάποιες φορές δεν είναι αρκετή»

Γιούλη Αργυρακοπούλου, MD, MSc, PhD, Παθολόγος – Διαβητολόγος



12:15 - 12:40 - Keynote Speech

«Πόσο βαθιά πρέπει να βουλιάξεις για να μάθεις να αναπνέεις;»

Fayrouz El Mehdawi, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ελεύθερης Κατάδυσης



12:40 - 13:00 - Keynote Speech

«Πού βρίσκεις το θάρρος να συνεχίσεις όταν όλα αλλάζουν»

Πέτρα Καλαμπόκα, Digital Creator



13:00 - 13:30 Break 30'



B’ PART



13:30 - 14:15 - Keynote Speech

«Το φως που δεν σβήνει ποτέ: Βρίσκοντας τον δρόμο μέσα από τις ρωγμές»

Γιάννης Αθανασόπουλος, Κλινικός Ψυχολόγος



14:15 - 14:30 - Keynote Speech

«EQUALL: Από τη δέσμευση στην πράξη – Μετρήσιμος Κοινωνικός Αντίκτυπος στην Ισότητα των Φύλων»

Χρύσα Κουμουνδούρου, Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας Τράπεζας Πειραιώς



14:30 - 15:00 - Fireside Chat

«Γυναικεία φιλία: Μύθος ή η πιο δυνατή μας συμμαχία;»

Λίλα Μπακλέση, ηθοποιός

Νατάσα Εξηνταβελώνη, ηθοποιός

Moderation: Έττυ Βαρούχ, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια



15:00 - 15:30 Break 30'



C’ PART



15:30 - 15:40 - Keynote Speech

«Ζώντας δίπλα στον ανθρώπινο πόνο: Τι μαθαίνεις όταν το πεδίο είναι η καθημερινότητά σου»

Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

15:40 - 16:10 - Panel

«Ageing Gracefully: Η ομορφιά του να ζεις περισσότερο και καλύτερα»

Ιουλία Αρμάγου, Χημικός, Συνιδρύτρια & Πρόεδρος της Juliette Armand

Γεωργία Γκιούλα, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Artist MAC Cosmetics

Moderation: Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion & Beauty Jenny.gr

16:10 - 17:00 - Talk

«Χωρίς καλούπια, χωρίς φόβο. Η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου»

Μαρίνα Σάττι, Καλλιτέχνις



Cause: «First Steps - Η Πρώτη Βρεφική Κοινωνική Ιματιοθήκη»



Το «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ» συμβάλλει έμπρακτα στη στήριξη της πρωτοβουλίας «First Steps - Η Πρώτη Βρεφική Κοινωνική Ιματιοθήκη», που υλοποιείται από τη Humanity Greece σε στρατηγική συνεργασία με το Jenny.gr.



Η Humanity Greece και το Jenny.gr ανακοινώνουν την ίδρυση της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου προσφοράς, όπου βρεφικά είδη που δεν χρειάζεται πλέον μια οικογένεια αποκτούν νέα ζωή, στηρίζοντας έμπρακτα οικογένειες που υπάγονται στο μητρώο ωφελουμένων του οργανισμού.

Μέρος των εσόδων από το 3ο Women’s Forum θα διατεθεί για την ίδρυση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, ενισχύοντας ουσιαστικά το μήνυμα αλληλεγγύης που πρεσβεύει το συνέδριο.

Γιατί κάθε μωρό αξίζει το καλύτερο ξεκίνημα και κάθε αντικείμενο μια δεύτερη ευκαιρία.