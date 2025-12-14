Οι «Κύκλοι» της Αγγελικής Τουμπανάκη

Η Αγγελική Τουμπανάκη στον «Σταυρό του Νότου Club» (15 και 29/12) φτιάχνει «Κύκλους» που ενώνουν...

Μια ποιητική εισαγωγή για την Αγγελική Τουμπανάκη. Η πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει και με τον ήλιο στην πλάτη γίνεται ηλιόπετρα που δεν σταματά να σκορπίζει φως. Που σημαίνει ότι σε αυτή την πορεία δεν υπάρχει τελείες και ατέλειες, όχι φτιαχτές τουλάχιστον. Καθετί ανθρώπινο βλέπει το υγρό στοιχείο μέσα του και μοιράζει λίγο από το υγρό των ματιών του. Και όταν η σταγόνα, το δάκρυ, ο ιδρώτας πέσει στην ηλιοφτιαγμένη επιφάνεια, τότε το σύννεφο απελευθερώνεται και συναντά τα όρθια συννεφένια μαχαίρια που το κόβουν σε αμέτρητα, παντοτινά, κομμάτια. Οι ουράνιες συγκρούσεις ξεκινούν και τα ουράνια τόξα σκορπούν χρυσάφι και γεμάτα κατανόηση αισθήματα. Η από πάνω βροχή συναντά αυτήν από κάτω και ο κύκλος γεννά κύκλους, αέναους…

Και οι λέξεις «κατεβαίνουν» το άσπρο λιβάδι για να ανέβουν στη σκεπή της φωνής της Αγγελικής. Και μέσα στον μέγα κύκλο της ζωής, οι κύκλοι διαφέρουν και είναι όμοιοι την ίδια στιγμή! Όταν ακούς και βλέπεις μέσα σου αυτά που λέει η Αγγελική, καταλαβαίνεις τι μεσολαβεί ανάμεσα στο «ζήτω» του ουρανού και στο «αμήν» του χώματος: η μουσική. Και ως άοκνη εργάτρια της τέχνης της, με εργαλείο-καρδιά τη φωνή της, μας προσκαλεί στο εγχείρημα «Κύκλοι», στις 15 και 29 Δεκεμβρίου, στον «Σταυρό του Νότου Club». Ας πάμε για να δούμε, ακούσουμε, πώς μεγαλώνουν τα φωτόδεντρα της ψυχής μας.

Κύκλοι μουσικοί, φωνητικοί, κοινωνικοί, παντοτινοί



Η Αγγελική Τουμπανάκη αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και δεν σταματά να το μελετά, να το ερευνά, εξερευνά, να το μοιράζεται. Είναι ωραίο και χρήσιμο να την ακούς και η δημιουργική της ματιά «ανοίγει» το μυαλό και φωτίζει τη σκέψη. Σε αυτό το εγχείρημα θέλει και μπορεί να κάνει το εξής: να φτιάξει κύκλους, μουσικούς, φωνητικούς, κοινωνικούς, που ενώνουν ήχους και μνήμες, παράδοση και σύγχρονα μοτίβα και τις φωνές μας σε τραγούδια που αγαπάμε. Γιατί, τι αξίζει και θα μείνει σε αυτή τη ζωή; Ο έρωτας που έγινε αγάπη και οι σκέψεις που συνομίλησαν με το τυχαίο και έγιναν τραγούδια.

Η ίδια, μιλώντας για τους «Κύκλους», αναφέρει: Είκοσι χρόνια γεμάτα μουσικές, ανθρώπους, ταξίδια, συνεργασίες και ανατροπές. Είκοσι χρόνια που χτίστηκαν πάνω στη φωνή, στο σώμα, στην έρευνα, στις ομάδες, σε μια ακατάπαυστη ανάγκη να μεταμορφώνω τον ήχο σε εμπειρία πάντα συλλογική. Σε αυτή τη νέα συνάντηση, ανοίγω έναν καινούριο κύκλο που δένει όλους του προηγούμενους. Έναν κύκλο που συνδέει τις ρίζες μου με όσα αναζητώ σήμερα· ανάμεσα σε όσα έζησα, σε όσα συνεχίζω να μαθαίνω και σε όσα επιθυμώ να δημιουργήσω. Μια μουσική διαδρομή που δεν ανήκει σε συγκεκριμένο είδος, αλλά σε μια εσωτερική ανάγκη να εξερευνώ, να αποδομώ τα μοτίβα μου. Μένω πιστή σε αυτά που με κάνουν ευτυχισμένη, την ομαδική δημιουργία, την αυθόρμητη ένωση με το κοινό, την ελεύθερη έκφραση μέσω της μουσικής, πέρα από φυλές και φύλα, πέρα από σύνορα και κοινωνικές νόρμες. Και κάθε μας κύκλος είναι ανοιχτός — χωράει φωνές, ιστορίες, μνήμες και στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα.

Οι κύκλοι της ζωής μας



Όσο το κείμενο γράφεται μόνο του μέσα στο μυαλό και απλά ο γράφων μεσολαβεί, ακούγονται τραγούδια της Αγγελικής. Γι’ αυτήν, η συμμετοχή είναι το ζητούμενο, η σύνδεση των κόσμων μας και των παλμών μας. Το ατομικό οφείλει να γίνει συλλογικό και να ενώσει τα σημεία του ορίζοντα. Η Αγγελική, η φωνή της, οι άλλοι εαυτοί της, η μόνιμα γενναιόδωρη προσφορά, γέννηση, αναγέννησή της, παίζει, αυτοσχεδιάζει, μοιράζεται τη χαρά της. Μαζί με τους εξαιρετικούς, μόνιμους, συνεργάτες της, δημιουργούν χαρακτηριστικό μουσικό σύμπαν όπου συνυπάρχουν ο φυσικός ήχος με τον ηλεκτρονικό, και οι γνώριμες μελωδίες ενορχηστρωμένες με σύγχρονες αρμονίες και δομές. Μοτίβα που θυμίζουν κοινότητες και μας ταξιδεύουν σε παραδόσεις λαών, ατμοσφαιρικές στιγμές όπου ο ήχος γίνεται ανάσα και κίνηση και εκρηκτικές στιγμές που μας φέρουν σε κυκλικούς χορούς και ενώνουν τις φωνές μας. Οι «Κύκλοι», λοιπόν, είναι επιστροφή στη μνήμη, την τρυφερότητα, το φως. Η Αγγελική είναι το κέντρο, φτιάχνει το κέντρο του ανθρώπου και απελευθερώνει τους κύκλους της ζωής μας, των ζωών μας.

INFO

ΚΥΚΛΟΙ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ

Σταυρός του Νότου club

Δευτέρες 15 & 29 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.30 Είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια ΕΔΩ

*Εκπτωτικά εισιτήρια: 10 ευρώ για ΑμεΑ (67% και άνω), για άνεργους/ες και για γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, με την επίδειξη της αντίστοιχης βεβαίωσης στο ταμείο.

Τι θα ακούσουμε / τι θα δούμε

-Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και κοινωνικά φορτισμένα κομμάτια από τη διεθνή σκηνή

-Μελωδίες και μοτίβα από τις μουσικές παραδόσεις των λαών

-Φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς και συνθέσεις με την τεχνική looping,

-Τραγούδια και στιγμές προκύπτουν μέσα από τη μέθοδο των φωνητικών κύκλων (vocal circles songs)

Μουσικοί επί σκηνής

Γιώργος Μακρής | γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Γρηγόρης Ντάνης | κιθάρα

Στάθης Άννινος | πιάνο

Απόστολος Καλτσάς| μπάσο, loops

loops Ηλίας Δουμάνης | τύμπανα, pads, sound design

Αγγελική Τουμπανάκη | φωνή, loops, Fx

Credits

Concept & Σκηνοθεσία: Αγγελική Τουμπανάκη

Φωτογραφία: Γιώργος Βιτσαρόπουλος

Graphics: Sugahtank (Γιάννης Ρουμπάνης)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ

Η Αγγελική Τουμπανάκη είναι διεθνώς δραστήρια βοκαλίστρια, διδακτόρισσα Μοριακής Ογκολογίας (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ), ερευνήτρια, καθηγήτρια φωνής και αυτοσχεδιασμού και μαέστρος χορωδιών. Χρησιμοποιεί τη φωνή ως εργαλείο θεραπείας, έκφρασης, ενδυνάμωσης και συλλογικής δημιουργίας. Πιστεύει στη βαθιά σύνδεση Επιστήμης και Τέχνης και στην καλλιτεχνική δημιουργία με κοινωνικό αποτύπωμα.

Έχει δημιουργήσει και επιμελείται μια σειρά από ετερόκλητα projects World Music, Electronic Jazz, παραδοσιακής και πειραματικής μουσικής, τα οποία παρουσιάζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μαέστρος της χορωδίας της Ανοιχτής Ορχήστρας και της χορωδίας του Δικτύου Μεταναστριών “Melissa Network”. Είναι μέλος της διεπιστημονικής ομάδας φωνής «Voice Mentoring», του Hellenic Voice Teachers Association.

Από το 2013 διοργανώνει συστηματικά Φωνητικούς Κύκλους (Circle Singing), σε Κοινωνικές, Πανεπιστημιακές δομές και κοινότητες, όπως τους διδάχτηκε στη Νέα Υόρκη από τους masters Bobby McFerrin, Rhiannon και Bob Stollof.

Η Αγγελική Τουμπανάκη είναι η εμπνεύστρια και δημιουργός του FOR WOMEN | Artivism project, ενός καινοτόμου, ενός οδοιπορικού φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, που δημιουργεί γέφυρες και δίκτυα με στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων.

*Η Αγγελική Τουμπανάκη σε YouTube, Instagram, Facebook. Official Site: aggelikitoubanaki.com

