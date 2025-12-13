Ο Vale2310 συνεχίζει απτόητος

Ο ράπερ που βγάζει τρέλα γούστα και δεν λυγίζει για κανένα, μας έδωσε έξι δυναμικά κομμάτια μες το 2025.

Πάει ο παλιός χρόνος που στέκει σαν τροχονόμος και το μπλε στρουμφάκι θα πάρει ραπ δωράκι από το αλάνι, τον Vale2310, το ωραίο τυπάκι. Ας αφήσουμε, όμως, τα γλυκανάλατα και ας πιάσουμε τους ήχους, τους στίχους, τα «μπιτ» και τα flow του που σημάδεψαν την αφετηρία του 2025 και θα χαράξουν το φινάλε του. Με αυτόν τον τύπο μπήκαμε στο 12μηνο τρέξιμο και με αυτόν θα τελειώσουμε για να αρχίσουμε ξανά. Λοιπόν, φροντίστε τα πατήματά σας, τα κρατήματά σας, βάλτε τη μαύρη φόρμα, κρύψτε τα κοκάλινα γάντια, την μπαλακλάβα και κάντε τους δρόμους δικούς σας. Το άγχος, η χαρά, η οργή, ο αδερφός, η φαμίλια στο τσιμέντο και την άσφαλτο χτυπιούνται, δοκιμάζονται, δικαιώνονται.

Ο εν λόγω ράπερ προχωρά με τον δικό του τρόπο. Το κρυφό πίσω βήμα είναι αυτό που κρατά το ζωνάρι και δίνει, όταν χρειαστεί, την έκρηξη. Η κοινωνία γίνεται όλο και πιο σκληρή κι αν θες να φτιάξεις παραγωγές, να βαρέσεις ντριλιές και να κερδίσεις τις μάχες τις καθημερινές, το ραπ πρέπει να είναι η άλιωτη σόλα, η τσιμπητή βελονιά που θα δώσει την αλήθεια του πόνου και του κόπου, η αφήγηση που εκτοξεύεται ευθεία βολή και φωτίζει το παρόν. Ο Vale2310 συνεχίζει, δημιουργεί και εμείς ακούμε τα κομμάτια που έδωσε μες το 2025.

Βγάζει τρελά γούστα



Ο τρόπος που κάνει ραπ o Vale2310 είναι εθιστικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Ή θα τον γουστάρεις τρελά ή δεν θα θες καθόλου να τον ακούσεις. Εμείς διαλέγουμε το πρώτο. Είναι ο τρόπος που βάζει τη φωνή του στο μπιτ, είναι το ντριλ, είναι το παρασκήνιο και η ξεσηκωτική ατμόσφαιρα, είναι το εμψυχωτικό, δυναμωτικό, συγκρουσιακό, πνεύμα, είναι η όλη συμπεριφορά; Είναι η συμπεριφορά που διεκδικεί καθαρά τον χώρο της και δεν χαμπαριάζει; Ό,τι κι αν είναι, ένα είναι σίγουρο: ο Vale2310 βγάζει τρελά γούστα στα κομμάτια του. Τον ακούς και χάνεσαι στους ρυθμούς του και λες δώσε ρε μάγκα, δώσε!

Τη χρονιά που «φεύγει» μας έδωσε έξι singles που τονίζουν τον ραπ χαρακτήρα του, τη δυναμική που έχει φτιάξει και τη συνέπειά του σε λόγο και έργα. Η χροιά και το flow του παραμένουν ελκυστικά. Με το που πατάς «play» δεν θες να σταματήσει η ροή. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει δύναμη στα λόγια και στους ρυθμούς και μεταδίδεται άμεσα στον ακροατή. Η νοοτροπία και η συμπεριφορά του «Solo Vale2310» δεν έχει φθίνει και εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει, να μας συναρπάζει. Ο ράπερ είναι ξηγημένος και πιστός στις δημιουργικές, κοινωνικές του αρχές.

Ο Vale2310 δεν λυγίζει



Τα έξι singles ενισχύουν τη ραπ ταυτότητα του Vale και στο πρώτο μας δείχνει πόσο ωραία «δένει» η φωνή του, το ύφος του, με το γερμανόφωνο ραπ. Στο κομμάτι «Szemarios/Σενάρια» συνεργάζεται με τους ALLWETTERCREW, Skart, Shelby. Και η βαριά ξένη προφορά συμπορεύεται με την ελληνική, αυτήν που ακούμε σε δρόμους, πλατείες, στενά, γήπεδα. Μετά έρχεται το «Fam». Ανεβαστικό, με αξιοποίηση πιάνου και εξωστρεφές που αγγίζει κάθε παρέα που είναι εκεί έξω. Το «Σάρκα και οστά» έχει κάτι το επιβλητικό, κάτι που κερδήθηκε στον δρόμο και στο «Massari» συμπράττει με τον AYEMDEE. Εδώ η ντριλιά σε ισοπεδώνει και το in your face attitude δεν έχει αντίπαλο. Ακολουθεί το «Rhyme Dealers» με τον Ramon. Εδώ υπάρχει ένα ειρωνικό, κάπως σατιρικό ύφος και φυσικά η battle διάθεση που δεν χάνει. Και αυτή η σειρά σινγκλ τελειώνει με το «No Face». Εδώ ακούμε κάτι από τα πρώτα κομμάτια του Vale2310. Αυτή η κατάσταση αναμονής που θέλει το ελάχιστο για να ξεσπάσει. Ρυθμός που σε «κυνηγάει» και flow που πυκνώνει. Ο Vale2310 είναι εδώ, δεν λυγίζει, μένει στο επιθετικό, αιχμηρό, ραπ και κερδίζει τον σεβασμό μας.

*O Vale2310 σε Spotify, YouTube, Instagram

