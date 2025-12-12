Με αυτήν την τετράδα δεν χάνεις!

Ο Βασίλης Καζούλης, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ζιώγαλας και ο Γιάννης Γιοκαρίνης σας περιμένουν αύριο στον «Σταυρό του Νότου Plus». Δεν χάνεται αυτό!

Οι πληροφορίες που μου στέλνει η Νίνα και οι καλοί άνθρωποι της «Zuma Communicatιons» κάνουν λόγο για αυθεντικούς ρόκερ και λίγες παραστάσεις. Τα πρόσωπα που φτιάχνουν την εν λόγω συνθήκη, οι καλλιτέχνες, θα μπουν στο τέλος της εισαγωγής, στον υπότιτλο, στη βασική εικόνα του άρθρου και σε μια επίμονη αναλαμπή του νου. Το ροκ και τους εκπροσώπους του δεν τους φοβάσαι, τους σέβεσαι και με αυτούς θυμάσαι. Οι τύποι για τους οποίους γίνεται λόγος έχουν αντέξει στη σκηνή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεταξύ τους ροκ συγκρότημα και το χειροκρότημα έχει σταθεί γι’ αυτούς δεύτερη αγκαλιά, τρίτο μάτι και άθραυστο στήριγμα.

Η ροκ τετράδα που κερδίζει τον λόγο και την έμπνευσή μας είναι το καρέ που σαρώνει ακόμα και το φλος ρουαγιάλ του αντιπάλου! Ναι, στην πόκα αυτό δεν γίνεται, αλλά όταν αφαιρέσετε την τσόχα και βάλετε τον συναυλιακό χώρο, τότε αυτοί οι τέσσερις δεν χάνουν. Και ξέρετε ποιος είναι ο μεγάλος τους αντίπαλος; Ο ακροατής του μέλλοντος! Εμείς που τους έχουμε ακούσει, προλάβει, βιώσαμε λίγο πιο έντονα τη δημιουργικότητά τους. Οι νέοι, οι πιτσιρικάδες του σήμερα, μπορούν να συνδεθούν μαζί τους; Γιατί όχι; Αφήστε τη μουσική τους να παίζει και κρατήστε τα ονόματα των Βασίλη Καζούλη, Λάκη Παπαδόπουλου, Νίκου Ζιώγαλα, Γιάννη Γιοκαρίνη. Αύριο, και κάθε Σάββατο (22:30), μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2026, θα βρίσκονται στον «Σταυρό του Νότου Plus». Όσοι βρεθείτε εκεί, θα καταλάβετε γιατί είναι ροκ και γιατί αντέχουν ακόμη.

Τα περασμένα μας παρασύρουν και αφηνόμαστε



Η νοσταλγία μπορεί να μη λέει τίποτα σε έναν νέο σήμερα. Κατανοητό. Η κατάσταση αυτή όμως είναι αναπότρεπτη. Είναι το «χθες» που κρατά το «σήμερα» και ίσως σώζει το «αύριο». Και εντάξει ρε μάγκες, δεν είναι όλα στο χέρι μας, δεν μπορούμε να σώσουμε τα πάντα σε αυτήν τη ριμάδα τη ζωή, ωστόσο μπορούμε να παλέψουμε να την κάνουμε λίγο καλύτερη, λίγο πιο όμορφη. Και όταν ενωθούν όλα τα «λίγο» σε ένα αυθόρμητο χαμόγελο, σε μια παρορμητική αγκαλιά και σε μια αυτονομημένη υψωμένη γροθιά, τότε όλα θα είναι κάπως καλύτερα, κάπως πιο ανθρώπινα και σίγουρα πιο όμορφα.

Το ροκ είναι παράλληλη πορεία με τη χρονική και δεν υπολογίζει λεπτά, δευτερόλεπτα, ώρα. Μετρά στιγμές, συναισθήματα, μνήμες, προοπτικές. Ε, αυτοί οι τέσσερις ροκάδες κάπως έτσι ζουν, δημιουργούν, προσφέρουν. Και δεν είναι ότι δεν το ξέραμε, απλώς το είχαμε απωθήσει στην άκρη του νου, κάτω από την πίεση της καθημερινότητας. Οι εμφανίσεις στον «Σταυρό του Νότου Plus» έρχονται να μας θυμίσουν τα περασμένα που δεν ξεχνιόνται και ευτυχώς τα ακούμε ξανά και ξανά μέσα από τις πλατφόρμες αναπαραγωγής περιεχομένου.

Τα τραγούδια της ζωής μας



Όταν θα ανέβουν στη σκηνή, όλοι μαζί, ένας-ένας, θα πουν τα τραγούδια της ζωής μας! Οι άνω των 50 ετών θα συμφωνήσουν δίχως δεύτερη σκέψη. Οι μικρότεροι θα πειστούν ακούγοντας τις μελωδίες, τους ήχους, τα λόγια. Η τετράδα αυτή μπορεί να προσφέρει τα πάντα! Ηλεκτρισμός, γέλιο, μπαλάντες-συντροφιά, ελληνική παράδοση, λαϊκά… Θέλετε τραγουδοποιούς; Θέλετε στιχουργούς; Θέλετε συνθέτες; Οι τέσσερις διαθέτουν καθετί καλλιτεχνικό και σίγουρα τη μαγκιά του ροκ. Είναι τύποι ωραίοι που βγάζουν γούστα και «Ο Σταυρός του Νότου Plus» θα γίνει πεδίο δράσης και έκρηξης συναισθηματικών ξεσπασμάτων.

Πέρα από τη γνώση και τις δεξιότητες, τα τραγούδια τους είναι αυτά που θα μας κάνουν να νιώσουμε ξανά τη συντροφιά τους και τη δύναμή τους. Οι παλιοί θυμηθείτε και οι νέοι διαβάστε, ψάξτε και ακούστε, δεν θα βγείτε χαμένοι. Ευλαμπία, Τσικαμπούμ, Νοσταλγός του rock'n'roll, Αλλάξανε τα γούστα σου (μπριγιόλ), Βασιλική, Σαν σταρ του σινεμά, Πέρασε η μπόρα, Πάρε με απόψε πάρε με, Αν ήσουν άγγελος, Κάτι να γυαλίζει, Φανή, Αεροπλάνα, Για να σε εκδικηθώ, Εσύ εκεί, Γυριστρούλα, Μενεξεδιά.. Αυτοί είναι μερικοί τίτλοι που θα αγαπήσετε (ξανά). Γι’ αυτό, κλείστε εισιτήριο για αύριο και για όποιο Σάββατο (μέχρι 3/1) θέλετε και να είστε βέβαιοι ότι η χρονιά θα κλείσει όμορφα, ωραία και ροκ!

INFO

Γ. Γιοκαρίνης | Ν. Ζιώγαλας | Β. Καζούλης | Λ. Παπαδόπουλος

Τα τραγούδια της ζωής μας!

Σταυρός του Νότου Plus

Από Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

και για λίγες παραστάσεις

Ώρα έναρξης: 22:30

