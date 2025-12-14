Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισεί» ο σκύλος: Ποια να προτιμήσετε (vid)

Ενώ για εμάς τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σηματοδοτούν γιορτές και χαλάρωση, για τον σκύλο μας κάποια από αυτά μπορεί να προκαλούν έντονο άγχος και στρες.

Δεκέμβριος σημαίνει χριστουγεννιάτικες μελωδίες παντού, απ' τα καταστήματα, μέχρι το ραδιόφωνο, τα πάρκινγκ και φυσικά το σπίτι. Όσο όμως εσύ απολαμβάνεις την αγαπημένη σου playlist, ο σκύλος σου μπορεί να βιώνει το ακριβώς αντίθετο.

Έρευνες στη συμπεριφορά των ζώων δείχνουν ότι οι σκύλοι χαλαρώνουν με μουσική χαμηλού ρυθμού, περίπου 50-60 χτύπων το λεπτό (BPM). Αντίθετα, τα τραγούδια με γρήγορο ρυθμό μπορούν να αυξήσουν το στρες και την ένταση.

Η έρευνα που έβαλε στο μικροσκόπιο τα χριστουγεννιάτικα hits για τους σκύλους

Οι ειδικοί του Fanatix ανέλυσαν 90 δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια, εξετάζοντας τον ρυθμό τους, προκειμένου να εντοπίσουν ποια είναι πιο ενοχλητικά για τους σκύλους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αρκετά από τα πιο αγαπημένα festive κομμάτια βρίσκονται πολύ μακριά από το ιδανικό εύρος BPM για την ηρεμία των κατοικιδίων.

Το πιο αγχωτικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι για τον σκύλο σου

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το «Last Christmas», το οποίο καταγράφει 206 BPM, τον υψηλότερο ρυθμό από όλα τα τραγούδια που εξετάστηκαν. Με σιγουριά μπορούμε να πούμε πως δεν είναι το πιο ενοχλητικό μόνο για τους τετράποδους φίλους μας...

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά είναι τα επόμενα πέντε τραγούδια που συμπληρώνουν τη λίστα:

Merry Christmas Everyone: Shakin' Stevens, 203 BPM Mele Kalikimaka: Andrews Sisters, 203 BPM It's the Most Wonderful Time of the Year: Andy Williams, 202 BPM Santa Tell Me: Ariana Grande,192 BPM Christmas Eve / Sarajevo 12/24: Trans-Siberian Orchestra, 186 BPM

Ποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι πιο φιλικά προς τον σκύλο σου

Αν και κανένα δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι δεν κινείται στο ιδανικό εύρος των 50-60 BPM, κάποια είναι σαφώς πιο ήπια για τα νεύρα του σκύλου σου.

Σύμφωνα με την έρευνα, πιο «ασφαλείς» επιλογές είναι:

Carol of the Bells Rockin' Around The Christmas Tree Do You Hear What I Hear? The Christmas Song (Merry Christmas To You) Christmas Time Is Here

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ