Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

Νέα κατάληψη στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου - Σε εξέλιξη βρίσκεται ΕΔΕ για το περιστατικό με τον κόφτη - Λουκέτο στα κάγκελα και πανό διαμαρτυρίας από μαθητές.

Σε κατάσταση κατάληψης παραμένει το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, με τους μαθητές να καταγγέλλουν ακραίες πρακτικές από την διευθύντρια του σχολειου.

Το λουκέτο του σχολείου κρέμεται σπασμένο στα κάγκελα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, καθηγητές το έσπασαν νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η εικόνα, αφού το σχολικό κτήριο παρέμεινε άδειο.

