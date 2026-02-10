ΕΛΤΑ: Ποια 11 υποκαταστήματα κλείνουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου

Ποια είναι τα έντεκα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που θα κλείσουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη φάση του σχεδίου «μετασχηματισμού» των ΕΛΤΑ και έντεκα υποκαταστήματα στην Ελλάδα, θα βάλουν οριστικά «λουκέτο».

Εναλλακτικά, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται με το ΕΛΤΑ Courier είτε με το μοντέλο «shop-in-shop», όπου ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω συνεργασιών με ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, όπως μίνι μάρκετ, βιβλιοπωλεία και καφετέριες.

