Υπόθεση διαρροής απόρρητων πληροφοριών: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος – «Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος για διαρροή απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών. Δηλώνει πλήρη ανάληψη ευθύνης και ζητά δίκαιη τιμωρία.

Την προφυλάκιση του 54χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας αποφάσισε το Αεροδικείο Αθηνών, μετά από πολύωρη απολογία του για την υπόθεση διαρροής απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε πλήρως συνεργάσιμος με τις αρχές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του και δηλώνοντας την εμπιστοσύνη του στη στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ενεπλάκη αρχικά «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια διαδικασία που εξελίχθηκε, όπως ανέφερε, «με τρόπο εφιαλτικά επικίνδυνο και παράνομο».

«Δεν υπάρχουν συνεργοί»

Ο σμήναρχος φέρεται να δήλωσε ότι δεν έχει συνεργούς και ότι δεν υπάρχει καμία Ελληνίδα συνεργός στην υπόθεση. Τόνισε πως από την πρώτη στιγμή τέθηκε στη διάθεση της υπηρεσίας του και της Δικαιοσύνης, χωρίς να επιχειρήσει να δικαιολογήσει ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με μοναδικό στόχο –όπως είπε– τη διευκόλυνση της διερεύνησης της υπόθεσης.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ζητά «μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Ταξίδι στην Κίνα και πιέσεις

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας διαδικασίας, τέθηκαν στον κατηγορούμενο σειρά ερωτημάτων για τις επαφές του και τα ταξίδια του στο εξωτερικό. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι το ταξίδι του στην Κίνα ήταν νόμιμο και είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του, ενώ κατονόμασε τρία στελέχη ιδιωτικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν.

Ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας ότι έγινε δεκτό το αίτημα για προφυλάκιση, σημειώνοντας πως ο εντολέας του «παραδέχθηκε με γενναιότητα όσα έκανε και αποδέχθηκε πλήρως τις πράξεις του». Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος πίστευε αρχικά ότι συναλλασσόταν με ιδιωτική εταιρεία από την Κίνα, ωστόσο στη συνέχεια δέχθηκε έντονες πιέσεις να παραδώσει νατοϊκά έγγραφα και ευαίσθητες πληροφορίες, ακόμη και με αναφορές στην οικογένειά του.

Ο σμήναρχος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης έως 20 έτη. Βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, σε περίπτωση καταδίκης εξετάζεται και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις στρατιωτικές δικαστικές αρχές.

