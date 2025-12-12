Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο φόρτισης. Με σωστές πρακτικές, το κινητό αντέχει περισσότερο και μειώνεται η ανάγκη για φορτιστές και power bank.

Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει εργαλείο για δουλειά, ενημέρωση, διασκέδαση και επικοινωνία. Η συνεχής χρήση, όμως, οι υψηλές απαιτήσεις συστήματος και κυρίως η λανθασμένη φόρτιση μπορούν να φθείρουν γρήγορα την μπαταρία, οδηγώντας πολλούς να κουβαλούν πάντα μαζί τους φορτιστές και power banks.

Για να παραμείνει η μπαταρία «υγιής», χρειάζεται συγκεκριμένος τρόπος φόρτισης και όχι απλά να είναι συνέχεια στην πρίζα!

Οι συμβουλές για να παραμείνει η μπαταρία σου «υγιής»

Επίλεξε σωστό φορτιστή: Η βάση για μεγαλύτερη διάρκεια

Ο φορτιστής πρέπει να είναι αυτός που προορίζει ο κατασκευαστής του κινητού. Κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί δικά της πρότυπα τάσης και ρεύματος, άρα ένας φθηνός φορτιστής τρίτου κατασκευαστή μπορεί να επιβραδύνει τη φόρτιση ή να φθείρει τη μπαταρία με τον καιρό. Ακόμη και οι «εγκεκριμένες» απομιμήσεις μπορεί να μην ακολουθούν τα ιδανικά όρια ασφαλείας.

Η ιδανική ζώνη φόρτισης: 20%- 80%

Οι ειδικοί συστήνουν να μην αφήνουμε τη μπαταρία να πέφτει κάτω από 20%, αλλά ούτε να τη φορτίζουμε διαρκώς μέχρι το 100%. Το διάστημα ανάμεσα στο 20-80% διατηρεί τη δομή της μπαταρίας σταθερή και επιβραδύνει τη φθορά της.

Κάποια κινητά, όπως τα iPhone με iOS 13 και άνω, διαθέτουν λειτουργία που σταματά αυτόματα τη φόρτιση στο 80%. Μία εξαίρεση υπάρχει, αφού μία φορά τον μήνα απαιτείται πλήρης φόρτιση στο 100% για σωστή βαθμονόμηση.

Θερμοκρασία: Ο «αόρατος εχθρός» της μπαταρίας

Η μπαταρία φορτίζει ιδανικά μεταξύ 16°C και 22°C. Η φόρτιση κάτω από τον ήλιο, μέσα σε ζεστό αυτοκίνητο και δίπλα σε θερμαντικά σώματα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη ζημιά.

Το έντονο κρύο, από την άλλη, απλώς καθυστερεί τη φόρτιση, αλλά δεν καταστρέφει την μπαταρία μόλις επανέλθει η συσκευή σε φυσιολογική θερμοκρασία.

Μην χρησιμοποιείς το κινητό ενώ φορτίζει!

Η χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία της και καταπονεί τη μπαταρία. Το ίδιο ισχύει και για την γρήγορη φόρτιση, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητη.

Extra tips για υγιή μπαταρία και σωστή συντήρηση

Αν το κινητό δεν εμφανίζει σωστά τα επίπεδα φόρτισης, οι ειδικοί προτείνουν τακτική βαθμονόμηση:

Φόρτιση μέχρι 100%

Πλήρης αποφόρτιση

Απενεργοποίηση για 8 ώρες

Νέα φόρτιση ενώ η συσκευή παραμένει κλειστή

Καθαρισμός στις θύρες USB/Lightning

Αποφυγή σκόνης και υγρασίας

Άμεση αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων

