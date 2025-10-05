Οι ασφαλέστερες χώρες σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου: Τι δείχνουν τα σενάρια καταστροφής

Οι διεθνείς εντάσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, καθώς η Ρωσία εντείνει τις απειλές της προς τη Δύση μετά την αποτυχημένη εισβολή στην Ουκρανία. Ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο ενός παγκόσμιου πολέμου και αποκαλύπτουν ποιες χώρες θα μπορούσαν να επιβιώσουν από έναν πυρηνικό χειμώνα.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός παραμένει βαλτωμένος χωρίς ουσιαστικά κέρδη. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε υπολογίσει ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε τρεις ημέρες, όμως η πραγματικότητα τον διέψευσε πλήρως. Η Ρωσία, ανίκανη να επιβληθεί στο πεδίο της μάχης, στρέφεται πλέον σε επιθετική ρητορική προς χώρες του ΝΑΤΟ, με πιο συχνό στόχο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ρώσοι προπαγανδιστές αναφέρονται δημοσίως σε πιθανούς στόχους επίθεσης, κάνοντας λόγο για 23 σημεία στη Βρετανία. Παρά τις απώλειες στην Ουκρανία, η Μόσχα εξακολουθεί να διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, γεγονός που τροφοδοτεί μια αίσθηση διαρκούς απειλής στη διεθνή σκηνή.

Ο εφιάλτης του πυρηνικού πολέμου: Οι δύο ασφαλέστερες χώρες

Η πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου παραμένει ο πιο σκοτεινός φόβος της εποχής. Ένα και μόνο λάθος θα μπορούσε να σημάνει την αρχή του τέλους. Η ερευνητική δημοσιογράφος Άνι Τζέικομπσεν, συγγραφέας του βιβλίου Nuclear War: A Scenario, έχει χαρτογραφήσει τα μέρη του πλανήτη που θα μπορούσαν να προσφέρουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού ολοκαυτώματος.

Σύμφωνα με την Τζέικομπσεν, η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, χάρη στη γεωγραφική της απομόνωση και το ήπιο κλίμα της. Η χώρα, μακριά από τα μεγάλα στρατιωτικά κέντρα, θα επηρεαζόταν λιγότερο από τις άμεσες συνέπειες μιας σύγκρουσης.

Η Αυστραλία θεωρείται επίσης ασφαλής, όχι μόνο λόγω της θέσης της αλλά και γιατί θα μπορούσε να διατηρήσει έναν βαθμό αυτάρκειας. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι περιοχές δεν θα έμεναν αλώβητες από τις επιπτώσεις του πυρηνικού χειμώνα.

Η επόμενη μέρα ενός πυρηνικού πολέμου: Το ζοφερό σενάριο

Η Τζέικομπσεν περιγράφει ένα ζοφερό σενάριο. Μέσα στα πρώτα 72 λεπτά μιας παγκόσμιας πυρηνικής σύρραξης, θα μπορούσε να αφανιστεί έως και το 60% του πληθυσμού της Γης. Οι περιοχές των μεσαίων γεωγραφικών πλατών θα καλύπτονταν από πάγο, η γεωργία θα κατέρρεε και οι άνθρωποι θα αναγκάζονταν να ζουν υπόγεια για να αποφύγουν την ακτινοβολία.

«Η ζημιά στο στρώμα του όζοντος θα ήταν τόσο εκτεταμένη που κανείς δεν θα μπορούσε να σταθεί στο φως του ήλιου. Οι άνθρωποι θα πάλευαν απλώς να επιβιώσουν», τονίζει η δημοσιογράφος.

