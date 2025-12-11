Ραφαήλ Παγώνης: «Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά μου ως τώρα»

Ο Ράφα Παγώνης αποτελεί το wonderkid του ελληνικού τένις και κάνει τον απολογισμό του 2025, με το μέλλον να βρίσκεται μπροστά του για ακόμα περισσότερες πρωτιές!

Ο 14χρονος Red Bull αθλητής, Ραφαήλ Παγώνης, ξεκίνησε το τένις από πολύ μικρή ηλικία. Είναι Νο1, στην ηλικία του, στην Ευρώπη με σημαντικές διακρίσεις, όπως η πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ υπήρξε φιναλίστ στο Wimbledon, στην κατηγορία κάτω των 14 ετών. Και φυσικά, πολλές ακόμα πρωτιές σε παγκόσμια τουρνουά.

Πρόσφατα κέρδισε το πρώτο του ΙΤF Juniors, κάτω των 18 ετών, τουρνουά στην Αθήνα και το μέλλον βρίσκεται μπροστά του!

Αν έπρεπε να περιγράψεις τη φετινή σου πορεία σε μία μόνο πρόταση, ποια θα ήταν αυτή;

«Η καλύτερη χρονιά μου ως τώρα!»



Σε τι αποδίδεις το εντυπωσιακό ποσοστό νικών που κατέγραψες τη φετινή σεζόν και ποια στιγμή θα ξεχώριζες ως τη μεγαλύτερη “νίκη” της χρονιάς; Είτε εντός είτε εκτός court;

«Όταν μπήκε η χρονιά, ξεκίνησα σα νούμερο ένα, αλλά στα πρώτα τουρνουά δεν πήγα καλά γιατί αισθανόμουν πίεση. Χρειάστηκαν οι ήττες για να χαλαρώσω και να μπω στο γήπεδο για να παίξω κι όχι για να κερδίσω.

Βέβαια, είχα και την κατάλληλη προετοιμασία και στο τένις και στη γυμναστική. Σε αυτό βοηθάει και η ετήσια επίσκεψη μου στο καλύτερο Athlete Performance Centre του κόσμου, στο APC της Red Bull στην Αυστρία.

Εντός γηπέδου, θα διαλέξω την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος».



Σε ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχείς αγώνες, προπονήσεις και ταξίδια, ποιο θεωρείς πως είναι το στοιχείο-κλειδί για να παραμένεις σε υψηλό επίπεδο;

«Consistency and discipline! Μπορεί να μην έχω την ίδια όρεξη κάθε μέρα, αλλά δεν αλλάζω το πρόγραμμα μου ούτε κάνω ''κοπάνες''»!





Ποιο είναι το πλάνο σου για το 2026 και που θα πραγματοποιήσεις την προετοιμασία σου τη νέα χρονιά;

«Θα βρίσκομαι στην TEC Αcademy στη Βαρκελώνη. Στόχος μου είναι ένας σύνδεσμος από Tennis Europe τουρνουά U16 και κάποια ITF U18».



Ποιο θεωρείς ότι είναι το ισχυρότερο αγωνιστικό σου πλεονέκτημα στο court και ποια πτυχή του παιχνιδιού σου πιστεύεις ότι χρειάζεται μεγαλύτερη βελτίωση;

«Βελτίωση χρειάζεται πάντα! Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μου είναι ότι δεν τα παρατάω μέσα στον αγώνα. Επιμένω μέχρι να τα έχω δώσει όλα».





Είσαι πολύ νέος σε ηλικία∙ πέρα από το σχολείο και το τένις, ποιες δραστηριότητες σε γεμίζουν και τι απολαμβάνεις περισσότερο στην καθημερινότητά σου;

«Μου αρέσει το go kart, το μπάσκετ, να παίζω PlayStation, και να βλέπω σειρές στο Netflix».