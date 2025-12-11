Η αγαπημένη παρέα επιστρέφει: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Παρά Πέντε» (vid)

Όλα έτοιμα για το μεγάλο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε».

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Στο Παρά Πέντε», μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, καθώς σύντομα το κοινό του MEGA θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το reunion των αγαπημένων ηρώων.

Μια αξέχαστη βραδιά, ένα εορταστικό αφιέρωμα για τη θρυλική σειρά που αγαπήθηκε από όλους έρχεται για να μας ταξιδέψει σε μια διαφορετική εποχή της ελληνικής τηλεόρασης.

Όλα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί για το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», το μεγάλο reunion που ετοιμάζει το MEGA.

Το βράδυ της Τετάρτης προβλήθηκε στο κανάλι το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης επιστροφής της κωμικής σειράς, την οποία είχε εμπνευστεί ο Γιώργος Καπουτζίδης και έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005.

Στα λίγα δευτερόλεπτα του teaser, βλέπουμε την κεντρική πεντάδα των πρωταγωνιστών να μπαίνει στο πλατό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, για να συναντήσει το κοινό. Πρόκειται για τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Αργύρη Αγγέλου, την Αγγελική Λάμπρη και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Όπως έχει γνωστοποιηθεί από το MEGA, το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή, ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα στο οποίο οι δημιουργοί και οι φανατικοί της σειράς θα τιμήσουν μαζί αυτά τα συγκινητικά 20 χρόνια.

