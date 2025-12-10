Τα «έχωσε» σε Τσιτσιπά ο Μικρούτσικος: «Δεν ντρέπεται η οικογένεια; Λίγη τσίπα» (vid)

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε κατά του Στέφανου Τσιτσιπά και της οικογένειάς του για την υπόθεση με την παράβαση ορίου ταχύτητας.

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μιλώντας για την υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος πριν από μερικές μέρες συνελήφθη από τις «έξυπνες κάμερες» να οδηγεί με 210χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια από την έρευνα των Αρχών, ο διάσημος τενίστας δεν διαθέτει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι την Παρασκευή (12/12) να προσκομίσει όποιο δίπλωμα οδήγησης διαθέτει από ξένη χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Η εκπομπή «Buongiorno» του Mega ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη υπόθεση με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να σχολιάζει μιλώντας με τον αστυνομικό συντάκτη του καναλιού: «Δεν ντρέπεται η οικογένεια Τσιτσιπά; Γιος, πατέρας, μάνα με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν; Λίγο ντροπή δεν υπάρχει;», ανέφερε αρχικά.

«Ο ελληνικός λαός τραβάει τόσα και βλέπει τα τερτίπια κάποιων νεόπλουτων, οι οποίοι μειώνοντας το ταλέντο και την προσφορά στον αθλητισμό μας γεμίζουν με τέτοια πράγματα! Είναι δυνατόν; Μετά από τόσο καιρό να έρχεται ο πατέρας και να λέει ''οδηγούσα'' και το ένα και το άλλο; Ντροπή! Μια τσίπα, ένα ανάστημα! Αξιοπρέπεια!», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του Mega.



