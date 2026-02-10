Ληστεία βγαλμένη από GTA στην Ιταλία: Κινηματογραφικό χτύπημα με εκρήξεις και πυροβολισμούς (vid)

Ένοπλη συμμορία στην Ιταλία έστησε ληστεία που θυμίζει GTA, με ψεύτικο περιπολικό, φωτιά σε φορτηγό και έκρηξη βόμβας, προσπαθώντας να σταματήσει θωρακισμένο όχημα σε αυτοκινητόδρομο.

Το GTA VI, πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Βίντεο κατέγραψε ένοπλους ληστές σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας να πραγματοποιούν επιχείρηση βγαλμένη απ' το διάσημο βιντεοπαιχνίδι, με όπλα, εκρήξεις και μπλόκα στον δρόμο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ομάδα κακοποιών κινήθηκε οργανωμένα και χρησιμοποίησε αυτοκίνητο με μπλε φώτα που αναβόσβηναν, ώστε να δώσει την εντύπωση οχήματος ασφαλείας και να παραπλανήσει τους επιβαίνοντες σε θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής, το οποίο φέρεται να μετέφερε πολύτιμα αντικείμενα, πιθανόν και πολυτελή ρολόγια.

Σενάριο από GTA: Φωτιά σε φορτηγό, έκρηξη σε βαν και ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς

Η επιχείρηση δεν άργησε να κλιμακωθεί, αφού οι δράστες έβαλαν φωτιά σε φορτηγό για να αποκλείσουν το οδόστρωμα και να αποτρέψουν τη διέλευση περεταίρω οχημάτων. Σχεδόν ταυτόχρονα, πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο πίσω μέρος λευκού βαν, επιχειρώντας να ανοίξουν ή να αποσπάσουν το φορτίο.

Οδηγοί που βρίσκονταν στο αντίθετο ρεύμα παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις σκηνές, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί και εκρήξεις, ενώ ο καπνός είχε καλύψει το σημείο της επίθεσης. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή. Παρά την ένταση της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσα χρήματα ή αντικείμενα κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες. Οι πληροφορίες απ' τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι κατά τη διαφυγή τους άρπαξαν οχήματα διερχόμενων οδηγών για να ξεφύγουν.

la rapina portavalori oggi lunedi 09\02\2025 osservate pic.twitter.com/ZlcwODVKag February 9, 2026

Δύο συλλήψεις από τις Αρχές: «Αποφεύχθηκε τραγωδία χάρη στην ψυχραιμία των αστυνομικών»

Το αυτοκίνητο με τα μπλε φώτα εγκαταλείφθηκε έπειτα από καταδίωξη στην ύπαιθρο. Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι μετά από σύντομη πεζή καταδίωξη κοντά στην πόλη Σκουιντσάνο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας, που εκτιμάται ότι αριθμούσε περίπου έξι άτομα.

Ο περιφερειακός γενικός γραμματέας του συνδικάτου Un Arma, Νίκολα Μάνιο, δήλωσε: «Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα χάρη στον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία των αστυνομικών. Οι καραμπινιέροι βρίσκονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με εξαιρετικά βίαιες και καλά οργανωμένες εγκληματικές ενέργειες. Το επίπεδο κινδύνου για τις δυνάμεις ασφαλείας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό».

