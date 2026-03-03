4 σειρές και 1 ταινία να δεις στο Netflix τον Μάρτιο, για το πρώτο ανοιξιάτικο binge-watching
Είναι δεδομένο πως θα περάσουμε τον Μάρτιο στο Netflix με αυτά που έρχονται.
Ο Μάρτιος είναι ο πιο ενδιαφέρων μήνας από άποψη ψυχαγωγίας, τόσο στο Netflix όσο και στον κινηματογράφο - για τον οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενο άρθρο. Προς το παρόν, θα σταθούμε στην streaming πλατφόρμα, η οποία φέρνει σειρές και ταινίες που θα μας κλείσουν σπίτι.
Περιπέτεια, τρόμος και love stories, όλα τα έχει το Netflix στις προτάσεις του. Τις επόμενες ημέρες, οι ακόλουθες τέσσερις σειρές και μία ταινία θα μας απασχολήσουν σίγουρα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Επτά ταινίες διαμάντια στο Netflix για σένα που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα
- Καλούσαν επίμονα καθηγητή την ώρα που μιλούσε με την Σκορδά με αποτέλεσμα να γίνει έξαλλη: «Σας παίρνουν από άλλη εκπομπή;» (vid)
- Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του: «Μου την έπεφτε και έχει σχέση»-«2-3 φορές την χούφτωσε» (vid)