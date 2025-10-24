«Ο καρκίνος για μένα ήταν ευλογία»: Συγκλονίζει η Ελένη 9 χρόνια μετά τη διάγνωση (vid)

Ο Οκτώβριος, μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, βρίσκει την Ελένη από το Ηράκλειο να μοιράζεται το πιο αισιόδοξο μήνυμα ζωής.

Η Ελένη Δασκαλάκη, μια γυναίκα από το Ηράκλειο, ήταν πάντα τυπική με τις προληπτικές της εξετάσεις, ώσπου μια χρονιά, απλώς… δεν πήγε. Και τότε, ήρθε η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της: καρκίνος του μαστού.

«Μία φορά στα τόσα χρόνια δεν έκανα εξετάσεις, και αυτή τη μία φορά διαγνώστηκα με καρκίνο!», εξομολογείται η ίδια στο Cretalive.

Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν γεμάτοι φόβο, ανασφάλεια και κόπο: χειρουργείο, χημειοθεραπείες, αβεβαιότητα. Μα πάνω απ’ όλα, ήταν μήνες δύναμης και επιμονής. Εννέα χρόνια μετά, η Ελένη στέκεται υγιής, χαμογελαστή και πιο ώριμη από ποτέ, στέλνοντας το δικό της μήνυμα ελπίδας σε κάθε γυναίκα που δίνει τη μάχη της.

«Ο καρκίνος ήταν ευλογία»

Όταν τη ρώτησαν πώς θα χαρακτήριζε αυτή την εμπειρία, η απάντησή της ήταν απρόσμενη αλλά συγκλονιστικά ανθρώπινη: «Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, για μένα ο καρκίνος ήταν ευλογία». Η φράση αυτή, βγαλμένη μέσα από πόνο και αυτογνωσία, αποτυπώνει τον τρόπο που η Ελένη έμαθε να βλέπει τη ζωή αλλιώς: με ευγνωμοσύνη για το παρόν και πίστη στο αύριο.

H Ελένη θυμάται το τότε, κοιτάζει το τώρα και στέκεται μπροστά στο ροζ παγκάκι της Περιφέρειας Κρήτης, σύμβολο της πρωτοβουλίας #kalw_se για τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η ιστορία της δεν είναι μόνο μια υπενθύμιση για τη σημασία της πρόληψης. Είναι και ένα κάλεσμα για ζωή, για πίστη, για δύναμη. Και βεβαίως, μια υπενθύμιση ώστε να μην αφήνουμε ποτέ μια «χαμένη χρονιά» να γίνει καθοριστική.

