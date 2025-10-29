Συγκίνησε ο 5χρονος Γαβριήλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο: Έκανε παρέλαση ντυμένος τσολιάς στο Ιπποκράτειο (vid)
Στιγμές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όταν ο 5χρονος Γαβριήλ, που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια, έκανε τη δική του «παρέλαση» στους διαδρόμους του παιδοογκολογικού, ντυμένος τσολιάς.
Η μητέρα του περιέγραψε στον Alpha τη συγκινητική στιγμή: «Ήθελε πολύ να κάνει παρέλαση. Είχαμε ετοιμάσει τη στολή του τσολιά και παρόλο που δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, την κάναμε εδώ. Το χάρηκε πάρα πολύ, το έζησε. Μαζί του το ζήσαμε κι εμείς και συγκινηθήκαμε απίστευτα».
«Εν δυο, εν δυο!» στους διαδρόμους του νοσοκομείου
Με τη νηπιαγωγό και τη δασκάλα του νοσοκομείου στο πλευρό του, ο μικρός Γαβριήλ προχωρούσε περήφανος φωνάζοντας «εν δυο, εν δυο», σκορπώντας χαμόγελα και δάκρυα συγκίνησης σε όλους όσοι τον παρακολουθούσαν.
Η μητέρα του απηύθυνε και έκκληση για αιμοπετάλια, εξηγώντας ότι ο μικρός χρειάζεται συχνά μεταγγίσεις λόγω των θεραπειών του: «Η ομάδα αίματός του είναι δύσκολη, β’ αρνητικό, και τις τελευταίες μέρες δεν βρίσκαμε εύκολα. Ευτυχώς, ο κόσμος ανταποκρίθηκε και σήμερα τα στοιχεία του είναι καλύτερα. Προχωράμε».
