YouTuber κατάφερε να καταγράψει την ταχύτητα του φωτός με κάμερα 2 δισ. fps, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιστημονικά βίντεο της χρονιάς.

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό αγγίζει τα 299.792.458 μέτρα το δευτερόλεπτο. Θεωρητικά, τίποτα δεν μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα, γι' αυτό και το να τη δεις να κινείται θεωρείται σχεδόν αδύνατο.

Ο Brian Haidet, YouTuber και κάτοχος PhD (διδακτορικός τίτλος σπουδών) στα Υλικά, όμως, κατάφερε το αδιανόητο και δημιούργησε μια κάμερα που τραβά σε 2 δισεκατομμύρια καρέ το δευτερόλεπτο και σε HD.

Το σετ: ένας καθρέφτης, ένας φακός και... μια παράξενη λάμπα φλας

Ο δημιουργός του καναλιού AlphaPhoenix εξήγησε ότι η αυτοσχέδια κάμερα περιλαμβάνει έναν καθρέφτη, έναν φακό, δύο σωλήνες, καλώδια και μία από τις πιο παράξενες λάμπες φλας που έχουν φτιαχτεί.

Η συσκευή του δεν καταγράφει απλώς το φως να κινείται, αλλά και την ίδια του την πορεία στο παρελθόν, χάρη στη γεωμετρία των ανακλάσεων.

Για το τεστ, ο Brian έστησε έναν ισχυρό laser στο γκαράζ του. Η ακτίνα χτυπά έναν καθρέφτη, ανακλάται σε έναν δεύτερο και συνεχίζει μπρος-πίσω μέχρι να ξεφύγει και να πέσει στον τοίχο.

Σε φωτογραφία μεγάλης έκθεσης, η ακτίνα θυμίζει αυτό που θα έβλεπε το ανθρώπινο μάτι. Όμως στα 2 δισ. fps, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική: το φως μοιάζει να μετακινείται 15 εκατοστά ανά καρέ, κάτι που ποτέ δεν είχε καταγραφεί έτσι από μη επαγγελματικό εξοπλισμό.

Ο Brian εξηγεί ότι το φως ταξιδεύει πάντα στην ίδια ταχύτητα, σε κάθε πλαίσιο αναφοράς: «Είναι το ανώτατο όριο του σύμπαντος. Δεν πάει ποτέ πιο αργά ή πιο γρήγορα». Το βίντεο αποδεικνύει ακριβώς αυτό, με τρόπο που δεν είχε ξαναδεί κανείς από κάμερα φτιαγμένη σε… γκαράζ.

