Άγνωστοι πέταξαν αυγά και ξυλοκόπησαν τον YouTuber, Teosty, κατά τη διάρκεια live από καφετέρια στα Ιωάννινα.

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε βάρος του γνωστού YouTuber, Teosty, την ώρα που βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση από καφετέρια στα Ιωάννινα. Το επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε ένα από τα πολλά που έχουν σημειωθεί εις βάρος του κατά τη διάρκεια των livestreams του.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στο βίντεο, άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο και του πέταξαν αυγά, χτυπώντας τον στην πλάτη αλλά και την κουκούλα φίλου του που βρισκόταν δίπλα του. Η στιγμή της επίθεσης αποτυπώθηκε καθαρά στην κάμερα και προκάλεσε αναστάτωση στους θαμώνες.

Μετά το επεισόδιο, ο Teosty και η παρέα του αποχώρησαν και μετέβησαν σε άλλο κατάστημα. Ωστόσο, ούτε εκεί η κατάσταση εκτονώθηκε. Μια ομάδα νεαρών άρχισε να τους παρενοχλεί με laser, με τον YouTuber να βγαίνει εκτός καταστήματος για να ζητήσει εξηγήσεις. Όπως φαίνεται σε δεύτερο βίντεο, η ένταση κορυφώθηκε και ο Teosty ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο τραπέζι εμφανώς χτυπημένος, με σημάδια στο πρόσωπο και στο χέρι. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δέχτηκε επίθεση και δήλωσε πως δεν προτίθεται να αφήσει το συμβάν χωρίς συνέχεια, αναφέροντας ότι θα κινηθεί νομικά.

