Πόσο διαρκεί το σεξ στους άνδρες ανά ηλικία: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Πόσο διαρκεί το σεξ στους άνδρες ανά ηλικία; Δες τι λέει νέα έρευνα για την αντοχή στο σεξ και πώς να βελτιώσεις την απόδοσή σου στο κρεβάτι.

Αναρωτιέσαι πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ; Ή αν η απόδοσή σου στο κρεβάτι είναι φυσιολογική για την ηλικία σου; Μια πρόσφατη έρευνα από το 2024, σε συνδυασμό με δεδομένα του 2025, δίνει σαφείς απαντήσεις.

Η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης και το πόσο γρήγορα ένας άνδρας φτάνει σε οργασμό δεν είναι θέμα “επίδοσης”, αλλά φυσιολογικών παραγόντων – με βασικότερο την ηλικία.

Τι λένε τα δεδομένα: Μέσος όρος οργασμού ανδρών ανά ηλικία

Σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες:

Το 95% των ετεροφυλόφιλων ανδρών φτάνουν σε οργασμό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Για τις γυναίκες, το ποσοστό είναι 65%, δείχνοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της εστίασης στην απόλαυση και για τα δύο φύλα.

Η μέση διάρκεια του σεξ μέχρι τον ανδρικό οργασμό αλλάζει ανάλογα με την ηλικία.

Μέση διάρκεια σεξ ανά ηλικιακή κατηγορία (Άνδρες)

18-24 Ετών – 16.14 λεπτά

Σε αυτή την ηλικία, υπάρχει ενθουσιασμός και έντονη διέγερση. Η στύση είναι δυνατή και η ανάρρωση γρήγορη, αλλά η διάρκεια μπορεί να είναι μικρότερη λόγω ενθουσιασμού.

Συμβουλή: Χρησιμοποίησε τεχνικές όπως edging, βαθιά αναπνοή και αλλαγή ρυθμού για καλύτερο έλεγχο.

25-34 Ετών – 18.29 λεπτά

Η εμπειρία, η καλύτερη γνώση του σώματος και η επικοινωνία με τη σύντροφο οδηγούν σε μεγαλύτερη διάρκεια στο σεξ. Ωστόσο, άγχος και υποχρεώσεις μπορεί να την επηρεάσουν.

35-44 Ετών – 17.4 λεπτά

Η διάρκεια αρχίζει να μειώνεται ελαφρώς. Πολλοί άνδρες αναφέρουν ότι δίνουν περισσότερη έμφαση σε προκαταρκτικά και στην ποιότητα της σεξουαλικής επαφής.

45-54 Ετών – 14.14 λεπτά

Η στύση γίνεται λιγότερο σταθερή και ο οργασμός πιο απρόβλεπτος. Πολλοί άνδρες ανακαλύπτουν νέα μέσα για ευχαρίστηση, όπως sex toys, αισθησιακό μασάζ ή παιχνίδι ρόλων.

55-64 Ετών – 11.3 λεπτά

Η μείωση στη διάρκεια συνεχίζεται, αλλά η σεξουαλική ωριμότητα και η εμπειρία ενισχύουν την απόλαυση. Οι σχέσεις σε αυτή την ηλικία έχουν συχνά περισσότερη συναισθηματική σύνδεση.

65+ Ετών – 8.15 λεπτά

Η διάρκεια είναι η χαμηλότερη, αλλά η ποιότητα του σεξ συχνά είναι υψηλή. Πολλοί άνδρες προσαρμόζουν το σεξ στις ανάγκες τους, δίνουν έμφαση στο χάδι, τη στοργή και την οικειότητα.

Ποια είναι η φυσιολογική διάρκεια στο σεξ;

Η μέση διάρκεια σεξουαλικής επαφής για τους περισσότερους άνδρες είναι 10-15 λεπτά. Η σεξουαλική σύμβουλος Sarah Mulindwa εξηγεί: “Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος χρόνος. Η απόλαυση και η επικοινωνία με τον σύντροφό σου είναι πιο σημαντικά από κάθε χρονόμετρο.”

Πώς να αυξήσεις τη διάρκεια στο σεξ

Αν θέλεις να παρατείνεις τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, υπάρχουν απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για να το πετύχεις. Μία από τις πιο γνωστές τεχνικές είναι το edging, δηλαδή η διακοπή λίγο πριν τον οργασμό για να επανακτήσεις έλεγχο. Μαζί με τις ασκήσεις Kegel, που ενισχύουν τους μυς του πυελικού εδάφους, μπορείς να αυξήσεις σημαντικά την αντοχή σου στο σεξ.

Η αποφυγή υπερβολικού αλκοόλ, η χρήση προφυλακτικών καθυστέρησης και ο πειραματισμός με διάφορες στάσεις βοηθούν επίσης στη ρύθμιση του ρυθμού και της έντασης. Εξίσου σημαντικό είναι το foreplay, που συμβάλλει στην απόλαυση και μειώνει την πίεση για “απόδοση”.

Πάνω απ’ όλα, κράτα το μυαλό σου ήρεμο. Το άγχος είναι από τους βασικότερους λόγους πρόωρης εκσπερμάτισης. Με αυτοπεποίθηση, άνεση και σωστή επικοινωνία με τον/την σύντροφό σου, η διάρκεια — και η ποιότητα — του σεξ μπορεί να βελτιωθεί φυσικά και ουσιαστικά.