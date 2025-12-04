Όλα τα σχολεία στην Αττική, Ρόδο, Σαντορίνη, Τήλο, Σύμη και Καστελόριζο θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, δεν θα λειτουργούν τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η απόφαση ελήφθη με κύριο γνώμονα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη ότι πολλοί μαθητές και εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές με προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας.

Στο μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα στο Λεκανοπέδιο. Η απόφαση για κλείσιμο των σχολείων αποτελεί μέτρο πρόληψης, ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες μετακινήσεις και να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές».

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, όλα τα μηχανήματα έργου και οι δυνάμεις της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, έτοιμα να επέμβουν σε όλο το Λεκανοπέδιο εάν απαιτηθεί, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τους Δήμους.

Κλειστά σχολεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας

Προληπτικά μέτρα αποφασίστηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας:

Κατερίνη: Όλα τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών και των δημοτικών παιδικών σταθμών, δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή.

Ρόδος: Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, γι’ αυτό όλα τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά.

Σαντορίνη: Λόγω ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων.

Τήλος, Σύμη, Καστελόριζο: Όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά προληπτικά για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι σήμερα Πέμπτη έκλεισαν σχολεία σε Ύδρα, Τροιζηνία-Μέθανα και Κύθηρα.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ