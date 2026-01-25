Νεαρός Ρουμάνος έκανε με την κάρτα του προπάππου του παραγγελίες φαγητών αξίας 3.000 ευρώ

Συνελήφθη νεαρός στη Ρουμανία επειδή έβαλε κρυφά την κάρτα του προπάππου του στο κινητό του και παρήγγειλε φαγητό αξίας 3.000 ευρώ.

Μια παράξενη υπόθεση έρχεται από την Ρουμανία, καθώς η αστυνομία ερευνά έναν 20χρονο για φερόμενη απάτη, αφού πραγματοποίησε περισσότερες από 190 παραγγελίες χρησιμοποιώντας την τραπεζική κάρτα του προπάππου του.

Η αστυνομία του Βουκουρεστίου ερευνά τον νεαρό, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια την τραπεζική κάρτα του 83χρονου προπάππου του, για να πραγματοποιήσει παραγγελίες φαγητού κατ’ οίκον, συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπως η Glovo.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης της Αστυνομίας Βουκουρεστίου, τα περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 7 Ιανουαρίου και 18 Οκτωβρίου 2025. Κατά το διάστημα αυτό, ο νεαρός φέρεται να καταχώρισε την τραπεζική κάρτα του προπάππου του στο κινητό του τηλέφωνο και να πραγματοποίησε περισσότερες από 190 συναλλαγές χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του λογαριασμού, συγκεντρώνοντας συνολική δαπάνη περίπου 14.000 λέι.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε την κάρτα για να πραγματοποιεί πολυάριθμες παραγγελίες φαγητού κατ’ οίκον μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, εκμεταλλευόμενος την ευκολία των ψηφιακών πληρωμών και την απουσία πρόσθετων ελέγχων, μόλις ο τρόπος πληρωμής καταχωριστεί στη συσκευή.

Η έρευνα συνεχίζεται

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησαν έρευνα σε κατοικία στο Βουκουρέστι, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που θεωρούνται σημαντικά για την υπόθεση. Στη συνέχεια, ο νεαρός εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε σε αστυνομικές εγκαταστάσεις για ανάκριση.

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές εύρος των πράξεων και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ποινικές ευθύνες. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί αν ο κατηγορούμενος έχει τεθεί σε προφυλάκιση, αν και αναμένεται η λήψη των κατάλληλων νομικών μέτρων ανάλογα με την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ