Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

Η Νίκη Τζαβέλλα αποκάλυψε ότι ο Έντι Ράμα έλαβε, λόγω της μειονοτικής του καταγωγής, υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ

Ο Έντι Ράμα το τελευταίο διάστημα επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή το ανθελληνικό του κρεσέντο, το οποίο επιχείρησε ακολούθως να συμμαζέψει, ωστόσο, το παρελθόν του δεν δείχνει ότι τα λεγόμενά του είναι... άδολα.

Όπως αποκάλυψε η πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα, ο Έντι Ράμα, φέρεται να σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία που έλαβε από ελληνικό ίδρυμα.

