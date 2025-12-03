Ιδιωτικός ντετέκτιβ μοιράζεται τη διαφορά στον τρόπο που οι άνδρες και οι γυναίκες απατούν

Μετά από δεκαετίες ερευνών σε υποθέσεις απιστίας, ιδιωτικός ντετέκτιβ υποστηρίζει ότι άνδρες και γυναίκες έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά όταν απατούν.

Ο Raymond Ranno, με πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας ως ιδιωτικός ερευνητής, εξηγεί ότι σχεδόν το 40% της επαγγελματικής του δραστηριότητας σχετίζεται με συζύγους που υποψιάζονται πως ο/η σύντροφός τους, τους απατάει.

Καθώς παρακολουθεί άτομα που θεωρείται ότι το παίζουν «διπλό ταμπλό», έχει εντοπίσει ένα χαρακτηριστικό μοτίβο που επιβεβαιώνει συχνά τις υποψίες του άλλου συντρόφου.

Το «σημάδι» που προδίδει τους άνδρες

Όπως είπε στο podcast «Locked In with Ian Bick», όταν ένας άνδρας πρόκειται να συναντήσει την ερωμένη του, φροντίζει σχολαστικά την καθαριότητα του αυτοκινήτου του.

«Αν ένας άνδρας πάει να πάρει την "ερωμένη" του, θέλει να έχει καθαρό αυτοκίνητο. Μόλις δω κάποιον να περνάει από πλυντήριο, σκέφτομαι: "Χα! Τι έρχεται μετά;" Είναι απίστευτο πόσο συχνά συμβαίνει αυτό».

Οι γυναίκες κάνουν το αντίθετο

Ο Ranno εξηγεί ότι στις γυναίκες το μοτίβο είναι αντιστραμμένο. Δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσουν με «λαμπερό» αυτοκίνητο, γιατί συνήθως μπαίνουν εκείνες στο όχημα του άνδρα με τον οποίο έχουν παράλληλη σχέση. «Οι άνδρες θέλουν πάντα να οδηγούν, σπάνια θα τους δεις να μπαίνουν στο αυτοκίνητο της γυναίκας».

Επιπλέον, αναφέρει ότι συχνά οι άπιστοι συναντούν το τρίτο πρόσωπο σε δρόμους κοντά στα σπίτια τους, κάτι που καθιστά την παρακολούθηση πιο αποκαλυπτική.

Πώς καταγράφει τα στοιχεία χωρίς να γίνεται αντιληπτός

Ο Ranno περιγράφει έναν από τους πιο διακριτικούς τρόπους με τους οποίους μαζεύει αποδεικτικό υλικό, ο οποίος είναι μια κάμερα κρυμμένη μέσα… σε καφέ: «Μπαίνω σε καφετέριες ή σούπερ μάρκετ, βγάζω το καπάκι, την ανοίγω, ξαναβάζω το καπάκι και μοιάζει σαν να περπατάω με έναν καφέ. Και στο μεταξύ, καταγράφω τα πάντα».

Μαρτυρία γυναίκας που απατά 14 χρόνια: Οι κανόνες που ακολουθεί

Τα όσα λέει ο ντετέκτιβ φαίνεται να ενισχύονται από τη μαρτυρία μιας γυναίκας 50 ετών, η οποία παραδέχεται ότι διατηρεί κρυφή εξωσυζυγική σχέση εδώ και… 14 ολόκληρα χρόνια. Η ίδια λέει ότι με τον εραστή της λειτουργούν ψυχρά και πρακτικά για να μην αποκαλυφθούν ποτέ. Συγκεκριμένα, ακολουθούν οκτώ αυστηρούς κανόνες:

απενεργοποίηση εφαρμογών που δείχνουν τοποθεσία ενημέρωση μόνο ενός έμπιστου ανθρώπου αποφυγή αλκοόλ στα ραντεβού για να μην υπάρχει ίχνος μυρωδιάς καμία αλλαγή συμπεριφοράς μέσα στο σπίτι πάντα έτοιμη δικαιολογία αποφυγή υπερβολικής διαθεσιμότητας επιλογή εραστή που είναι επίσης παντρεμένος περιορισμός συναντήσεων ώστε να μη γεννηθούν υποψίες

Η Caroline δηλώνει ότι ο σύζυγος και τα δύο παιδιά της δεν έχουν αντιληφθεί τίποτα: «Οι άγριες, παρορμητικές σχέσεις αποκαλύπτονται. Εμείς δεν αφήνουμε τέτοια περιθώρια».

