Προβλέψεις Baba Vanga για το 2026: Τι μας περιμένει σύμφωνα με τη διάσημη μυστικίστρια;

Η Baba Vanga, η τυφλή μυστικίστρια από τη Βουλγαρία που πέθανε το 1996, παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στον κόσμο των προφητειών. Οι οπαδοί της υποστηρίζουν ότι έχει «προβλέψει» σημαντικά παγκόσμια γεγονότα όπως οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και οι πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022. Αλλά τι λέει για το 2026;

Φυσικές καταστροφές: Σεισμοί, ηφαίστεια και ακραία καιρικά φαινόμενα

Η Baba Vanga φέρεται να προέβλεψε ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά έντονης φυσικής καταστροφής, με σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις να πλήττουν μέχρι και το 8% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένες τοποθεσίες, η πρόβλεψη προκάλεσε ανησυχία σε επιστημονικούς και μυστικιστικούς κύκλους.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Το μεγάλο «ηθικό πισωγύρισμα»

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν άγνωστη έννοια την εποχή της, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Baba Vanga προέβλεψε μια μεγάλη ανατροπή στην πρόοδο της τεχνολογίας. Το 2026 φαίνεται να είναι η χρονιά που, κατά την ίδια, η ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει ότι έχει «προχωρήσει πολύ μακριά» σε θέματα ηθικής και τεχνολογίας – πιθανότατα αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από το AI.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, μέσα στο Νοέμβριο του 2026, η ανθρωπότητα θα έρθει σε επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό, με μια τεράστια διαστημική κατασκευή να πλησιάζει τον πλανήτη μας. Αν και ακούγεται σαν σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι λίγοι αυτοί που περιμένουν «κάτι μεγάλο» να συμβεί από το διάστημα. Η Baba Vanga προέβλεψε ότι η Αφροδίτη (ο Αποσπερίτης) θα προσελκύσει επιστημονικό ενδιαφέρον το 2026. Η ανθρωπότητα, κατά την ίδια, θα ξεκινήσει αποστολές προς τον πλανήτη με στόχο την εύρεση νέων πηγών ενέργειας.

Παγκόσμια οικονομική κρίση: Τα δύσκολα δεν τελειώνουν

Η οικονομική αστάθεια του 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, θα συνεχιστεί και το 2026, με παγκόσμια οικονομικά προβλήματα να επιμένουν. Δεν πρόκειται για προσωπικές οικονομικές δυσκολίες, αλλά για δομικά ζητήματα στις παγκόσμιες αγορές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τέλος, η Baba Vanga μίλησε για αυξανόμενες διεθνείς πολιτικές εντάσεις, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια μεγάλη σύγκρουση. Αν και δεν ανέφερε ρητά πυρηνικό πόλεμο, οι φράσεις της φέρεται να παραπέμπουν σε μια πιθανή Παγκόσμια Σύρραξη – ακόμα και Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Είτε πιστεύετε στις προφητείες είτε τις αντιμετωπίζετε με σκεπτικισμό, οι προβλέψεις της Baba Vanga για το 2026 σίγουρα δίνουν τροφή για σκέψη. Ανάμεσα σε φυσικές καταστροφές, διαστημικές επαφές, τεχνολογικά διλήμματα και οικονομική αβεβαιότητα, το 2026 προμηνύεται έντονο.

